Плюс один у столиці: "Київ-Баскет" забрав екс-захисника "Прикарпаття-Говерли"

Що відомо про новачка

Попереднім клубом Данила Марківа була "Прикарпаття-Говерла", кольори якої він захищав з 2024 року. У минулому сезоні Суперліги захисник узяв участь у 27 поєдинках івано-франківців. У середньому за гру він набирав 4,3 очка, робив 1,5 підбирання та віддавав 0,8 передачі.

До виступів за "Говерлу" Марків грав у складі "Старого Луцька", де виконував роль важливого гравця ротації.

Візитівка Данила Марківа:

Вік: 23 роки

Позиція: захисник

Минулий клуб: "Прикарпаття-Говерла" (27 матчів у сезоні)

Середні показники за гру: 4,3 очка + 1,5 підбирання + 0,8 асиста

Масштабна перебудова столичного гранда

Перехід Марківа став черговим кроком у кадровому оновленні "Київ-Баскета" під час міжсезоння. Раніше до команди вже приєдналися Ілля Кабацюра, Андрій Бутко та Даниїл Пирогов.

Нагадаємо, що влітку у київському клубі відбулися й зміни на тренерському містку. Дмитро Забірченко, під керівництвом якого кияни дійшли до фіналу Суперліги та здобули Кубок України, очолив "Харківські Соколи". Новим керманичем "Київ-Баскета" став досвідчений фахівець Валерій Плеханов.