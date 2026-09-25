Пішла легенда НБА: помер перший в історії MVP ліги

Велична кар'єра в складі "Гокс"

Боб Петтіт помер 24 вересня, про що повідомив його університет LSU. Причину смерті не уточнили. Баскетболісту було 93 роки.

Легендарний гравець провів усю свою 11-річну професійну кар'єру в системі "Гокс" (спочатку в Мілуокі, а згодом у Сент-Луїсі), незмінно здобуваючи статус учасника Матчу всіх зірок. У 1958 році він здійснив неймовірне, привівши свою команду до єдиного в клубній історії чемпіонського титулу НБА в протистоянні з могутнім "Бостон Селтікс". Тоді в шостій грі фінальної серії Петтіт встановив історичний рекорд, набравши 50 очок.

Унікальні досягнення та спадщина

НБА офіційно вшанувала пам'ять легенди, назвавши його першопрохідцем, який підняв планку досконалості на новий рівень. Петтіт став першим баскетболістом в історії ліги, який подолав позначку у 20 000 набраних очок, а також чотири рази визнавався найціннішим гравцем Матчу всіх зірок – досягнення, яке згодом повторив лише неперевершений Кобі Брайант.

Основні віхи кар'єри видатного гравця:

Дворазовий володар нагороди MVP регулярного сезону (1956, 1959).

11-разовий учасник Матчу всіх зірок НБА.

Включений до Зали слави баскетболу імені Нейсміта у 1971 році.

Після завершення виступів у 1965 році з неймовірними кар'єрними показниками (у середньому 26,4 очка та 16,2 підбирання за матч) Петтіт повернувся до рідного Батон-Ружа, де успішно працював у банківській сфері та фінансовому консалтингу.

Його ігровий номер 9 назавжди виведено з обігу в "Гокс", а біля арени LSU встановлено бронзову статую на його честь.