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Баскетбол 21 серпня 2026, 13:00

Перший пішов: "Волинь" підписала американського захисника Старра

Досвідчений 30-річний захисник із досвідом виступів у Туреччині та Мексиці поповнив склад лучан
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Старр став першим американцем, якого підписали в Україні цього міжсезоння (Фото: bstarr_22, Instagram)
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Баскетбольний клуб "Волинь" офіційно оголосив про укладення контракту з 30-річним американським розігруючим захисником Браяном Старром

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну сторінку клубу в Instagram.

Досвід легіонера та статус трансферу

Терміни та фінансові деталі угоди пресслужба клубу не розголошує. Підписання Старра стало першим трансфером американського баскетболіста до команди української Суперліги в поточному міжсезонні.

30-річний захисник має солідний досвід виступів у закордонних чемпіонатах. В Туреччині він виступав у другому за силою дивізіоні (TBL), а також потрапив до символічної збірної ліги CIBAPAC у Мексиці.

Масштабне оновлення луцької команди

У минулорічному розіграші чемпіонату України команда виступала під назвою "Старий Луцьк" та посіла останнє місце у турнірній таблиці. У червні клуб провів ребрендинг і змінив назву на БК "Волинь".

Окрім підписання Браяна Старра, лучани вже оголосили про продовження контракту з головним тренером Нікітою Воєводою та підписання низки українських виконавців: Максима Нікітіна, Ігоря Клімова, Микити Безими, Ростислава Кабанова, Святослава Товкача, Олександра Третяка, Романа Троцика та Назара Короля.

Раніше ми повідомляли, що "Київ-Баскет" підсилив склад бігменом "Черкаських Мавп" перед стартом нового сезону.

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