Перелом після великої перерви: "Черкаські Мавпи" дотиснули "Ніко-Баскет"

"Мавпи" перевернули гру

Після першої чверті миколаївці вели 25:18, а на велику перерву пішли з перевагою 41:38. Після перерви черкасці перехопили ініціативу, виграли третю чверть 26:16, а заключну — 25:14, довівши матч до впевненої перемоги – 89:71

Найрезультативнішим у складі переможців став Євген Коровяков — 18 очок, 9 підбирань та 4 передачі. У «Ніко-Баскета» Ярослав Карпюк оформив дабл-дабл — 18 очок та 15 підбирань.

Турнірне становище

Для обох команд це був перший матч сезону-2026/27. Наразі "Мавпи" посідають 5-е місце, а миколаївці – 9-е. У обох колективів ще є гра у запасі. Усього в новому сезоні Суперліги виступають 10 команд, а регулярний чемпіонат проходитиме у три кола.