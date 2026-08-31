Одразу дві втрати: збірна України оголосила заяву на матч проти Чорногорії у відборі на ЧС

Втрати та офіційний ростер "синьо-жовтих"

Поза ростером національної команди перед важливою грою залишилися двоє виконавців - форвард Артем Ковальов та розігруючий Денис Лукашов. Останній з особистих причин вже залишив розташування збірної.

При цьому ростер поповнив захисник Ілля Тиртишник. Повністю заявка збірної України виглядає так:

Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Максим Шульга ("Реал Мадрид", Іспанія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Ілля Тиртишник ("Basket Academy Catarzano", Італія);

Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Максим Шульга ("Реал Мадрид", Іспанія), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", США), Ілля Тиртишник ("Basket Academy Catarzano", Італія); Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий ("Університет Орегону", NCAA), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія);

Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий ("Університет Орегону", NCAA), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), В'ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов'єдо", Іспанія); Центрові: Ростислав Новицький (ВЕФ, Латвія), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія).

Саме ці 12 баскетболістів гратимуть проти Чорногорії (Фото: fbu_official, Instagram)

Турнірний контекст та деталі зустрічі

Зустріч кваліфікації ЧС-2027 Чорногорія - Україна проходитиме у понеділок, 31 серпня, у Подгориці (початок - о 21:30 за київським часом).

Нагадаємо, у першому матчі другого етапу відбіркового турніру українці здобули важливу перемогу над Грецією з рахунком 82:76. Завдяки цьому "синьо-жовті" посідають другу сходинку у своїй групі.

За підсумками цього етапу кваліфікації путівки на Мундіаль виборють три найкращі команди групи.