"Ніко-Баскет" здобув першу перемогу, "Рівне" розгромило "Мавп": результати української Суперліги

"Ніко-Баскет" перервав серію без перемог

Миколаївська команда здобула першу перемогу в сезоні, обігравши на домашньому майданчику "Волинь" з рахунком 92:81. Після рівної першої половини, яка завершилася з рахунком 47:44 на користь господарів, миколаївці поступово перехопили ініціативу.

У другій половині зустрічі перевага "Ніко-Баскета" сягала 23 очок, і гостям вдалося лише трохи скоротити відставання наприкінці матчу. Найрезультативнішим у складі переможців став Джамір Сімпсон, який набрав 22 очки, додавши п’ять підбирань і п’ять передач. Богдан Лук'ян записав до активу 19 очок, п’ять підбирань і шість передач, а Ярослав Карпюк оформив дабл-дабл — 13 очок і 10 підбирань.

У "Волині" найкращим за результативністю став Ростислав Кабанов, який набрав 17 очок і зробив сім підбирань, вийшовши з лави запасних.

"Ніко-Баскет" - "Волинь" - 92:81 (22:26, 25:18, 22:15, 23:22)

"Рівне" впевнено перемогло "Черкаських Мавп"

В іншому матчі "Рівне-Dream-ОШВСМ" на виїзді обіграло "Черкаських Мавп" - 76:64.

Рівняни захопили лідерство вже в першій чверті, яку виграли з рахунком 26:18. До великої перерви гості збільшили перевагу до 16 очок, а після третьої десятихвилинки випереджали суперників уже на 28 балів. У заключній чверті "Черкаські Мавпи" скоротили відставання, вигравши її з рахунком 15:6, однак переломити перебіг зустрічі не змогли.

Найрезультативнішим гравцем матчу став дебютант "Рівного" Таріг Ейса, який набрав 22 очки та зробив п’ять підбирань. Демаріус Джейкобс записав до активу 14 очок, вісім підбирань, п’ять передач і чотири перехоплення. Також у складі гостей відзначився Джавон Бенсон, який зібрав 14 підбирань.

У "Черкаських Мавп" найкращим за результативністю став Голенков із 12 очками. Центровий Джонатан Комагум, який дебютував за черкаську команду, набрав вісім очок, зробив дев’ять підбирань і віддав дві передачі.

"Черкаські Мавпи" - "Рівне-Dream-ОШВСМ" - 64:76 (18:26, 14:22, 17:22, 15:6)

Турнірна ситуація

Після перемоги "Ніко-Баскета" обидві команди - миколаївці та "Волинь" - мають у сезоні по одній перемозі.

Наступні матчі команди проведуть у неділю, 25 жовтня: