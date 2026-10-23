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Баскетбол 23 жовтня 2026, 12:19

"Ніко-Баскет" підписав американського захисника з досвідом виступів у G-лізі та Європі

Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Кріс Мартін (фото: БК "Ніко-Баскет")
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Баскетбольний клуб української Суперліги "Ніко-Баскет" офіційно підтвердив підписання контракту з американським захисником Крісом Мартіном. Новачок покликаний підсилити задню лінію миколаївської команди в поточному сезоні.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу миколаївського клубу.

Що відомо про Кріса Мартіна

Кріс Мартін народився у місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). На студентському рівні провів насичену кар'єру в США, виступавши одразу за чотири університетські команди: Mount St. Mary’s, Savannah State, Presbyterian та Clark Atlanta.

Після завершення виступів у NCAA захисник розпочав професійну кар'єру. В його доробку є досвід виступів у G-лізі НБА, де він захищав кольори таких клубів, як "Грінсборо Сворм" та "Лонг-Айленд Нетс".

Останнім етапом кар'єри американця перед переїздом до України став чемпіонат Азербайджану, де Мартін виступав у складі клубу "Серхедчі".

Проблеми "Ніко-Баскета"

Прихід американського захисника має суттєво розширити ротацію "Ніко-Баскета" та додати швидкості й результативності в атакуючих діях команди.

Нарази колектив замикає турнірну таблицю Суперліги, зазнавши трьох поразок у трьох поєдинках.

Напередодні Святослав Михайлюк яскраво розпочав новий сезон у НБА.

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