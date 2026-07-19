Лідер "Клівленда" висловився стосовно можливого повернення Леброна

Що сказав Джеймс Харден

37-річний лідер "Клівленда" позитивно висловився стосовно можливого переходу Леброна Джеймса до його рідного клубу. Харден вважає, що це було б прекрасним сценарієм для завершення великої кар'єри.

"Я сподіваюся, що Леброн перейде до нашої команди. Це прекрасна остання сторінка його кар'єрної книги: приїхати додому на фінальний сезон. Це його дім. Леброн має ухвалити правильне рішення, він розумний хлопець. Я не думаю, що чиясь пропозиція зможе його переконати", – сказав Харден.

Наразі Леброн Джеймс перебуває без клубу після восьми сезонів у складі "Лос-Анджелес Лейкерс".

Кар'єра Джеймса Хардена

Харден сам нещодавно прийшов до "Клівленда": він доєднався до команди 4 лютого цього року. Свою ж кар'єру Харден розпочав у 2009 році у складі "Оклахоми", за яку відіграв три сезони.

У 2012 Харден перейшов до "Х'юстона", за який виступав впродовж дев'яти років. У 2021-му Джеймс став гравцем "Брукліна", а за рік підсилив "Філадельфію". У 2023 він перейшов до "Кліпперс", за який відіграв три сезони.

У 2018 році атакувального захисника визнали найціннішим гравцем НБА. З 2013 по 2022 роки Харден регулярно брав участь у Матчі всіх Зірок НБА.

Відомий своєї зовнішністю: Хардена називають "головною бородою" НБА.