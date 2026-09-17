Леброн Джеймс отримуватиме від реклами майже вчетверо більше, ніж від "Філадельфії"

Polymarket заплатить Джеймсу значно більше за "Сіксерс"

За даними джерела, Джеймс не є інвестором Polymarket і співпрацює з платформою виключно як амбасадор. Тривалість угоди не розголошується, однак її охарактеризували як "ongoing engagement" – співпрацю без визначеного завершення.

У межах партнерства 41-річний баскетболіст публікуватиме дописи у соціальних мережах та інший контент. При цьому його промоція Polymarket буде зосереджена переважно на футболі, а не на баскетболі.

У липні Джеймс підписав із "Філадельфією" дворічний контракт на 8 мільйонів доларів. Очікується, що в сезоні-2026/27 він заробить від клубу трохи менше 4 мільйонів доларів.

Таким чином, лише за 2026 рік рекламний контракт із Polymarket може принести Джеймсу приблизно на 11 мільйонів доларів більше, ніж його баскетбольний контракт із "Сіксерс".

Для порівняння, минулого сезону у складі "Лос-Анджелес Лейкерс" Джеймс заробив майже 53 мільйони доларів.

Контракт Джеймса підняв питання щодо правил НБА

Угода баскетболіста з Polymarket привернула увагу не лише через її фінансовий масштаб. Інсайдер НБА Бретт Сігел із ClutchPoints припустив, що подібні рекламні домовленості у майбутньому можуть впливати на переговори гравців із клубами.

"Наскільки мені відомо, це не суперечить правилам CBA. Але надалі подібні сторонні угоди гравців із компаніями можуть безпосередньо призводити до менших контрактів, щоб допомогти з лімітом зарплат. Теоретично це може бути схоже на обхід обмежень", – написав Сігел.

Пізніше інсайдер уточнив, що говорив не безпосередньо про угоду Джеймса, а про потенційний ефект від поширення подібної практики. За його словами, великі рекламні контракти теоретично можуть полегшити для гравців рішення погоджуватися на менші зарплати від клубів, якщо вони вже мають значні доходи з інших джерел.

Водночас наразі немає жодних даних, що угода Джеймса з Polymarket пов'язана з його контрактом із "Філадельфією". Нагадаємо, 41-річний форвард підписав контракт із "Сіксерз" цього літа. За нову команду Леброн гратиме впродовж двох сезонів.