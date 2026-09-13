"Київ-Баскет" підсилився третім американцем

Перший європейський досвід

Джевіон Мей грає на позиції захисника та розпочинає свою професійну кар’єру в Європі саме у складі київського клубу. У 2023 році баскетболіст закінчив Університет Sam Houston State, після чого виступав у американській лізі TBL за команду "Kokomo Bobcats".

У минулому сезоні за "Bobcats" Мей провів 24 матчі, демонструючи солідні показники універсалізму. У середньому за 27,2 хвилини на паркеті гравець здобував 11,5 очка, робив 8,9 підбирання, 4,4 передачі та 2,0 перехоплення за гру.

Американське тріо у столиці

Мей став уже третім американським легіонером у ростері киян на майбутній сезон-2026/27.

Раніше "Київ-Баскет" оголосив про перехід ще двох представників американської школи баскетболу – захисника Кема Кларді та центрового Едді Ханта.

Також столичний клуб підписав кілька українських виконавців. Серед них – Ілля Кабацюра, Андрій Бутко, Назар Холод, Данило Пирогов, Данило Марків та Мар'ян Рудий.