Історичний камбек "Голден Стейт", тріумф Леброна та шоу Янніса: як минула ніч в НБА

Дібантса допоміг "Вашингтону" здобути впевнену перемогу

"Візардс" на домашньому майданчику перемогли "Шарлотт Хорнетс" із рахунком 95:79. Найрезультативнішим у складі господарів став Ентоні Девіс, який набрав 25 очок і зробив 13 підбирань. Трей Янг додав 21 очко, дев'ять передач і сім підбирань.

Також варто відзначити дебютанта Ей Джея Дібантсу, який у своєму першому домашньому матчі набрав 17 очок. Перший номер драфту-2026 пропустив старт сезону через травму гомілкостопа.

"Вашингтон Візардс" - "Шарлотт Хорнетс" - 95:79 (22:26, 29:20, 28:13, 16:20)

Леброн допоміг здолати чинного чемпіона

"Філадельфія Севенті Сіксерс" на власному майданчику здобула перемогу над "Нью-Йорк Нікс". Найбільший внесок у результат зробили Тайріз Максі та Леброн Джеймс, які набрали 27 та 20 очок відповідно.

Вирішальним став кінцевий відрізок зустрічі. Саме Джеймс реалізував важливий кидок із відхиленням наприкінці матчу, допомігши господарям втримати перевагу.

"Філадельфія Севенті Сіксерс" - "Нью-Йорк Нікс" - 98:93 (29:21, 24:23, 24:24, 21:25)

Прітчард набрав 30 очок проти "Буллз"

"Бостон Селтікс" упевнено переміг "Чикаго Буллз", а головним героєм зустрічі став Пейтон Прітчард, який набрав 30 очок. Джейсон Тейтум додав 26 очок, а Пол Джордж записав до активу 18 очок і вісім результативних передач.

Господарі фактично вирішили долю матчу ще в першій половині. У стартовій чверті "Бостон" набрав 44 очки, а до великої перерви перевага команди сягнула 32 очок.

"Чикаго" спробував скоротити відставання в заключній чверті, однак відігратися не зміг. Найрезультативнішим у складі гостей став Калеб Вілсон із 23 очками.

Для "Бостона" це четверта поспіль перемога, тоді як "Буллз" зазнали вже четвертої поразки поспіль.

"Бостон Селтікс" - "Чикаго Буллз" - 125:111 (44:25, 34:24, 21:25, 26:37)

"Пістонс" продовжили невдалу серію "Нетс"

"Детройт Пістонс" на виїзді здолав "Бруклін Нетс". Найрезультативнішим у переможців став Кейд Каннінгем із 20 очками, а Данкан Робінсон додав 17.

У складі "Брукліна" найрезультативнішим став Моріц Вагнер із 16 очками та вісьмома підбираннями. "Нетс" залишаються без перемог після п'яти матчів сезону.

"Бруклін Нетс" - "Детройт Пістонс" - 94:110 (28:21, 21:35, 17:36, 28:18)

Барнс набрав 41 очко, але цього не вистачило

"Орландо Меджик" взяв реванш у "Торонто Репторз" за розгромну поразку в попередньому матчі, перемігши на виїзді з рахунком 121:114.

Найрезультативнішим у складі гостей став Десмонд Бейн, який набрав 28 очок. Франц Вагнер записав до активу 26 очок та 11 результативних передач, а Венделл Картер-молодший додав 20 очок.

Водночас головною індивідуальною подією зустрічі став виступ Скотті Барнса. Форвард "Торонто" набрав 41 очко, встановивши особистий рекорд результативності в НБА. Проте його зусиль виявилося недостатньо для перемоги.

"Торонто Репторз" - "Орландо Меджик" - 114:121 (27:31, 28:33, 33:31, 26:26)

Янніс оформив трипл-дабл

"Маямі Хіт" у результативному матчі переграв "Індіану Пейсерз". Найкращим гравцем зустрічі став Янніс Адетокумбо, який оформив трипл-дабл із 31 очка, 18 підбирань та 10 результативних передач.

Бем Адебайо додав 27 очок, а Клей Томпсон провів один із найкращих матчів після переходу до "Маямі", набравши 25 очок та реалізувавши сім триочкових.

"Маямі Хіт" - "Індіана Пейсерз" - 145:125 (36:42, 32:19, 35:27, 42:37)

"Маверікс" завдали "Рокетс" першої поразки

"Даллас Маверікс" на домашньому майданчику здобув вольову перемогу над "Х'юстон Рокетс". Таким чином, команда перервала переможну серію суперника, який до цього виграв усі п'ять матчів сезону.

Головними героями господарів стали Кайрі Ірвінг та Купер Флегг. Перший набрав 35 очок і віддав дев'ять передач, а другий завершив зустріч із 33 очками, дев'ятьма підбираннями та шістьма асистами.

У складі гостей найрезультативнішим став Кевін Дюрант із 28 очками, ще 22 набрав Джабарі Сміт-молодший.

"Даллас Маверікс" - "Хʼюстон Рокетс" - 116:111 (27:20, 17:31, 32:33, 40:27)

"Тімбервулвз" перемогли без Едвардса

"Міннесота Тімбервулвз" упевнено перемогла "Лос-Анджелес Кліпперс". Господарі здобули першу перемогу без своєї головної зірки Ентоні Едвардса, який відновлюється після артроскопічної операції на коліні.

Найрезультативнішим у складі "Міннесоти" став ЛаМело Болл, який набрав 24 очки. Джейден Макденіелс додав 23 очки, а Бонс Гайленд приніс команді ще 19 очок та вісім передач, вийшовши з лави запасних.

"Міннесота Тімбервулаз" - "Лос-Анджелес Кліпперс" - 127:101 (34:24, 35:32, 29:25, 29:20)

"Ворріорз" відіграли 25 очок

Одним із найяскравіших матчів ігрового дня стало протистояння "Голден Стейт Ворріорз" та "Лос-Анджелес Лейкерс". Господарі здобули перемогу з рахунком 112:95, хоча після першої чверті поступалися супернику 15:38.

"Лейкерс" на старті зустрічі виглядали переконливо, а Лука Дончич набрав 21 очко лише за перший період. Однак "Голден Стейт" відповів аналогічним ривком у другій чверті - 38:15, завдяки чому команди пішли на велику перерву за рівного рахунку.

Надалі господарі продовжили нарощувати перевагу. Стівен Каррі став найрезультативнішим гравцем переможців із 31 очком, шістьма передачами та вісьмома реалізованими триочковими. Брендін Подзіємскі додав 21 очко.

Камбек "Голден Стейт" увійшов в історію НБА: це найбільша переможна різниця для команди, яка поступалася щонайменше 20 очками після першої чверті, в епоху секундоміра. Крім того, Каррі піднявся на 18-те місце в історії ліги за кількістю набраних очок, обійшовши Домініка Вілкінса.

"Голден Стейт Ворріорз" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 112:95 (15:38, 38:15, 32:27, 27:15)

Мюррей і Браун встановили клубне досягнення

"Денвер Наггетс" на виїзді переміг "Фінікс Санз". Головними героями зустрічі стали Джамал Мюррей та Крістіан Браун, які разом набрали 70 очок.

Мюррей завершив матч із 39 очками, вісьмома підбираннями та п'ятьма передачами. Браун встановив особистий рекорд результативності, набравши 31 очко та реалізувавши сім триочкових кидків.

Цікаво, що обидва баскетболісти влучили по сім триочкових за матч. Вони стали першою парою гравців в історії "Денвера", які досягли такого результату в одному поєдинку.

Перемога стала для "Денвера" першою в груповому етапі Кубка НБА.

"Фінікс Санз" - "Денвер Наггетс" - 120:127 (37:32, 30:39, 26:32, 27:24)