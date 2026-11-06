Історичне досягнення Каррі та шоста перемога поспіль "Голден Стейт": результати НБА (відео)

Історичний рекорд Каррі

Центральним протистоянням дня стала гра у Сан-Франциско, де "Голден Стейт Ворріорз" приймали "Маямі Хіт". Перша половина зустрічі пройшла у рівній боротьбі (53:53), проте після перерви господарі майданчика здійснили вирішальний ривок у третій чверті (38:23) та довели гру до переконливої перемоги – 120:100. Цей успіх став для "Ворріорз" вже шостим поспіль у нинішній регулярці.

Головною подією матчу став перфоманс розігруючого "Голден Стейт" Стефена Каррі. Набравши 29 очок за гру, він обійшов легендарного Оскара Робертсона і піднявся на 17-те місце у списку найрезультативніших гравців в історії НБА. Каррі став другим найрезультативнішим розігруючим в історії ліги, поступаючись лише Расселу Вестбруку.

Бенефіс Букера та зняття прокляття "Фінікса"

В іншому поєдинку ігрового дня "Фінікс Санз" перервав свою серію з чотирьох поразок поспіль, обігравши на власному майданчику "Орландо Меджик" із рахунком 117:104.

Господарі контролювали хід гри протягом трьох чвертей і перед останнім відрізком мали перевагу в 23 пункти. Найкращим у складі "Санз" став Девін Букер, який набрав 30 очок і віддав 8 передач.

Результати матчів НБА 6 листопада: