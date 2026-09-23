А хто транслятор? У ФБУ розповіли, де дивитися матчі Суперліги в сезоні 2026/2027

Які матчі Суперліги покажуть у відкритому доступі

Матчі кожного туру будуть розподілені наступним чином: половину ігор чоловічої Суперліги ексклюзивно транслюватиме у своєму ефірі платформа "Київстар ТВ". При цьому, матчі будуть показані безкоштовно.

Решту матчів можна буде побачити на YouTube-каналі Федерації баскетболу України. "Суспільне Спорт" покаже один із матчів туру.

Формат нового чемпіонату

Сезон 2026/2027 в українській Суперлізі пройде в оновленому форматі. Команди проведуть регулярний чемпіонат у три кола, після чого найкращі з них продовжать боротьбу у плейоф.

Змін зазнає і стадія плей-оф. Чвертьфінальні серії триватимуть до двох перемог однієї з команд, а от півфінали, фінал та бронзова серія гратимуть до трьох перемог.

"Дніпро" та "Київ-Баскет" грали у фіналі минулого сезону (фото: ФБУ)

У новому сезоні Суперліги гратимуть 10 команд. До елітного дивізіону долучився баскетбольний клуб "Хмельницький", який став переможцем Вищої ліги. Нагадаємо, що чемпіоном Суперліги минулого сезону став "Дніпро". "Київ-Баскет" виграв срібні медалі, а БК "Рівне" став бронзовим призером.