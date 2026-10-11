"Харківські Соколи" програли втретє поспіль: як завершився матч із "Запоріжжям"

"Запоріжжя" створило солідний відрив

Запоріжці краще розпочали зустріч і завершили першу чверть із перевагою у п'ять очок – 18:13. У другій десятихвилинці команда Ісакова ще більше посилила тиск на суперника, вигравши відрізок із рахунком 24:15.

На велику перерву "Запоріжжя" пішло за комфортної переваги – 42:28.

У третій чверті відрив сягнув максимальних для матчу 15 очок. Водночас гості поступово почали скорочувати різницю, вигравши цей ігровий відрізок – 26:19.

Ситуацію для запоріжців ускладнила травма Джозаї Джонсона, який залишив майданчик ще в першій половині. До цього американець встиг набрати 11 очок.

"Соколи" організували погоню, але не врятували матч

В останній чверті харків'яни продовжили скорочувати відставання. Вони виграли заключну десятихвилинку з рахунком 27:24, проте для повноцінного камбеку цього виявилося недостатньо.

Важливу роль у перемозі "Запоріжжя" відіграла боротьба під щитами. Команда зібрала 53 підбирання проти 42 у суперника, зокрема 19 разів вигравала боротьбу на чужому щиті.

Найрезультативнішими у складі переможців стали Дмитро Мартинов та Джонатан Ілележі, які набрали по 20 очок.

Одним із головних героїв зустрічі став Владислав Миколайчук, який оформив дабл-дабл із 12 очок і 12 підбирань, додавши чотири результативні передачі.

У "Харківських Соколів" найрезультативнішим став Єгор Сушкін із 20 очками та вісьмома передачами. Соловйов набрав 19 очок, а Дмитро Клебан відзначився дабл-даблом – 15 очок і 10 підбирань.

Наступного туру запоріжці зіграють 17 жовтня проти "Рівного", а 18 жовтня – проти "Волині". Харків'яни 17 жовтня зустрінуться з "Ніко-Баскетом".