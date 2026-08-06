З гравцями НБА: збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027

Розширений склад збірної України

До табору національної команди викликано 16 баскетболістів, серед яких представники НБА, європейських чемпіонатів та студентської ліги NCAA:

Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Ілля Тиртишник ("Catarzano", Італія), Максим Шульга ("Бостон Селтікс", НБА), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА).

Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Ілля Тиртишник ("Catarzano", Італія), Максим Шульга ("Бостон Селтікс", НБА), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА). Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В’ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов’єдо", Іспанія).

Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В’ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов’єдо", Іспанія). Центрові: Ростислав Новицький ("ВЕФ", Латвія), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія), Олексій Лень ("Реал", Іспанія).

Так виглядає розширений склад нашої збірної на серпневі матчі (Джерело - ФБУ)

Підготовка, кадрові новини та турнірний стан

Збірна розпочне навчально-тренувальний збір 14 серпня у Латвії. У рамках підготовки українці зіграють два спаринги: 20 серпня проти команди Університету Аризони в Кедайняї та 23 серпня проти збірної Латвії у Ризі.

Головний тренер Айнарс Багатскіс прокоментував стан кадрової обойми. За його словами, Максим Шульга одразу підтвердив готовність виступати за національну команду. Також після важкої травми відновився центровий Ростислав Новицький.

Натомість наразі є сумніви щодо Леня - Олексій прагне зіграти, однак досі проходить реабілітацію після травми ноги, отриманої у травні. Остаточне рішення ухвалять перед збором. Точно через травми та відновлення матчі пропустять Іссуф Санон, Богдан Близнюк та Олександр Липовий.

Матчі відбору

Перший офіційний матч другого раунду Україна проведе 28 серпня в Ризі проти Греції (поєдинок буде номінально домашнім), а 31 серпня завітає в гості до Чорногорії.

Наша збірна стартує у новому раунді кваліфікації на другому місці групи I з балансом 4-2. Три найкращі команди групи вийдуть на ЧС-2027 у Катарі.