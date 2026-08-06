З гравцями НБА: збірна України оголосила склад на матчі кваліфікації ЧС-2027
Тренерський штаб чоловічої збірної України з баскетболу оголосив розширений склад на перші поєдинки другого групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2027. Наприкінці серпня "синьо-жовті" зіграють проти національних команд Греції та Чорногорії.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Федерації баскетболу України (ФБУ).
Розширений склад збірної України
До табору національної команди викликано 16 баскетболістів, серед яких представники НБА, європейських чемпіонатів та студентської ліги NCAA:
- Захисники: Олександр Ковляр ("Будучность", Чорногорія), Денис Лукашов ("Рігас Зеллі", Латвія), Єгор Сушкін ("Київ-Баскет"), Ілля Тиртишник ("Catarzano", Італія), Максим Шульга ("Бостон Селтікс", НБА), Святослав Михайлюк ("Юта Джаз", НБА).
- Форварди: Іван Ткаченко ("Задар", Хорватія), Олександр Кобзистий (Університет Орегону, NCAA), Андрій Войналович ("Таураге", Литва), Артем Ковальов ("Янкі Арк", Тайвань), В’ячеслав Бобров ("Динамо", Румунія), Данііл Шеліст ("Ов’єдо", Іспанія).
- Центрові: Ростислав Новицький ("ВЕФ", Латвія), Максим Кличко (Університет Східної Кароліни, NCAA), Дмитро Скапінцев ("Лейма Корунья", Іспанія), Олексій Лень ("Реал", Іспанія).
Підготовка, кадрові новини та турнірний стан
Збірна розпочне навчально-тренувальний збір 14 серпня у Латвії. У рамках підготовки українці зіграють два спаринги: 20 серпня проти команди Університету Аризони в Кедайняї та 23 серпня проти збірної Латвії у Ризі.
Головний тренер Айнарс Багатскіс прокоментував стан кадрової обойми. За його словами, Максим Шульга одразу підтвердив готовність виступати за національну команду. Також після важкої травми відновився центровий Ростислав Новицький.
Натомість наразі є сумніви щодо Леня - Олексій прагне зіграти, однак досі проходить реабілітацію після травми ноги, отриманої у травні. Остаточне рішення ухвалять перед збором. Точно через травми та відновлення матчі пропустять Іссуф Санон, Богдан Близнюк та Олександр Липовий.
Матчі відбору
Перший офіційний матч другого раунду Україна проведе 28 серпня в Ризі проти Греції (поєдинок буде номінально домашнім), а 31 серпня завітає в гості до Чорногорії.
Наша збірна стартує у новому раунді кваліфікації на другому місці групи I з балансом 4-2. Три найкращі команди групи вийдуть на ЧС-2027 у Катарі.
Раніше ми повідомляли, що збірна Греції визначилась з підготовкою до відбору на ЧС-2027.