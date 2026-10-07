Євроліга жорстко відшила НБА: що тепер буде з баскетболом у Європі

Відмова Євроліги та плани НБА

Доленосне рішення було ухвалене під час зустрічі представників клубів на березі озера Комо в Італії. Команди Євроліги вирішили відхилити формальну пропозицію від НБА, яка готувала цей проєкт понад два роки.

Попри відмову від злиття, плани створення NBA Europe рухаються вперед. Очікується, що новий турнір у форматі 16 команд може стартувати вже у сезоні-2027/28. НБА вже отримала вигідні заявки на нові франшизи у великих європейських містах та налаштована на пряму конкуренцію з Євролігою за вболівальників, медіаправа та спонсорські бюджети.

Розкол серед європейських клубів

Власники клубів НБА розглядають цей напрямок як стратегічну інвестицію на десятиліття вперед. За словами джерел, проєкт розрахований щонайменше на 20 років.

Водночас ситуація всередині європейського баскетболу залишається складною. Значна частина із 13 постійних клубів Євроліги висловлювала зацікавленість у приєднанні до NBA Europe, однак наразі загальна коаліція тримається проти спроб переманити учасників. Очікується, що подальші переговори між сторонами триватимуть.

Планувалося, що модель нової ліги дозволить командам виступати у національних першостях на вихідних, а в будні дні грати в рамках NBA Europe із розширеними ростерами для підтримки розвитку європейських гравців.