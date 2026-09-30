Дворазовий чемпіон НБА опинився за гратами: деталі скандалу в Техасі

Затримання у Техасі

Сміт був заарештований після того, як автоматична система розпізнавання номерних знаків зафіксувала автомобіль, яким він керував, та передала сигнал поліцейським про дійсний ордер.

Патрульні зупинили машину та доправили спортсмена до відділку. Як свідчать записи виправної установи округу Хант, Сміта узяли під варту за звинуваченням у "нападницьких діях, що призвели до тілесних ушкоджень у межах справи щодо домашнього насильства". Наразі колишній гравець залишається у центрі утримування під вартою, а застава для нього не встановлена.

Варто зазначити, що це не перші проблеми Сміта із законом. У 2007 році баскетболіст визнав себе винним в дорожньо-транспортній пригоді, яка призвела до смерті одного з його пасажирів. Через це він просидів за ґратами 24 дні.

Що відомо про кар'єру баскетболіста

Сміт провів у НБА 16 сезонів. За свою кар'єру він виступав за "Нью-Орлеан", "Денвер", "Нью-Йорк", "Клівленд" та "Лос-Анджелес Лейкерс".

У 2013 році він отримав нагороду найкращому шостому гравцеві НБА, виступаючи за "Нікс". У складі "Клівленда" – став чемпіоном НБА у 2016 році, а через чотири роки повторив цей успіх разом із "Лейкерс".

Останнім сезоном Сміта в НБА став 2019/20. Після завершення баскетбольної кар'єри він вступив до North Carolina A&T State University та почав виступати за університетську команду з гольфу. У травні 2026 року спортсмен отримав диплом бакалавра.