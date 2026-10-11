Другий матч "Дніпра" поспіль зірвала повітряна тривога: гру з "Київ-Баскетом" перенесли

Матч зупинили у третій чверті

Поєдинок проходив у Дніпрі, в спортивному комплексі "Шинник".

Команди встигли провести першу половину зустрічі та розпочати третю чверть, однак продовжити гру не змогли через оголошення повітряної тривоги.

На момент зупинки "Київ-Баскет" випереджав господарів із рахунком 45:37. До завершення третьої чверті залишалося 7 хвилин 10 секунд.

Через тривалу загрозу повітряної атаки організатори ухвалили рішення перенести решту матчу на інший день.

Друге перенесення за два дні

Напередодні, 10 жовтня, через повітряну тривогу також не вдалося завершити поєдинок "Дніпра" проти "Харківських Соколів".

Ту зустріч призупинили за дев'ять секунд до завершення третьої чверті. На той момент харківська команда вела з рахунком 46:41.

Таким чином, обидва матчі "Дніпра" в межах другого туру Суперліги залишилися незавершеними.

Федерація баскетболу України повідомила, що дати та час догравання поєдинків визначать додатково.