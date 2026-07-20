Дончич задоволений змінами у складі "Лейкерс"

Дончич – про перезавантаження складу

Відхід Леброна Джеймса аж ніяк не засмутив форварда "Лейкерс". Каліфорнійська команда змогла укласти нову угоду із Остіном Рівзом, тож, саме Дончич та Рівз стануть новими лідерами "Озерних" у сезоні 2026/2027.

"Я думаю, що у нас сьогодні справді хороша команда. Я дуже радий розпочати наступний сезон", – заявив Дончич, відповідаючи на питання про кадрові зміни.

Що змінилося у "Лейкерс"

"Озерні" провели найактивніший міжсезонний період з усіх 30 команд цього року. Після того, як менеджмент клубу уклав чотирирічний контракт з Остіном Рівзом на максимальну суму 180 мільйонів доларів, було підписано ще кілька угод для створення абсолютно нової команди "Лейкерс".

У Лос-Анджелесі вирішили питання майбутнього своєї передньої лінії, придбавши Вокера Кесслера з "Юти Джаз", який підписав контракт на 4 роки та 130 мільйонів доларів. Крім того, клуб зі "Стейплс Центру" підписав Квентіна Граймса (чотири роки, 60 мільйонів доларів), Сандро Мамукелашвілі (чотири роки, 52 мільйони доларів) та Колліна Секстона (два роки, 19,2 мільйона доларів).

Хто залишив "Лейкерс"

У новому сезоні вболівальники цього клубу не побачать у складі команди Леброна Джеймса, Руї Хачімури, Деандре Ейтона, Маркуса Смарта, Люка Кеннарда та Джексона Гейза.

Утім, Лука Дончич має достатньо впевненості в успіху команди: він задоволений новою групою навколо нього. У попередньому сезоні словенець мав проблеми з підколінним сухожиллям, які не дозволили йому потрапити до плей-оф НБА.