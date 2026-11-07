Чергові бомбардирські рекорди Дончича та розгромна перемога "Бостона": як минула ніч в НБА

"Атланта" перестріляла "Вашингтон", Трей Янг повернувся до колишньої арени

"Атланта" на домашньому майданчику перемогла "Вашингтон" - найрезультативнішим у складі господарів став Нікейл Александер-Вокер, який набрав 28 очок. Лу Дорт додав 25 балів, Онейка Оконгву - 22.

Особливою ця зустріч стала для Трея Янга, який уперше зіграв в Атланті проти своєї колишньої команди. Захисник набрав 23 очки та віддав 10 результативних передач. У складі "Вашингтона" найкращим був Кайшон Джордж із 33 балами, ще 23 очки додав Тре Джонсон.

"Хокс" здобули третю перемогу поспіль, а 139 очок стали найкращим результатом команди в сезоні. Вирішальним чинником стала результативність господарів, які реалізували 53% кидків із гри.

"Атланта Хокс" - "Вашингтон Візардс" - 139:132 (28:32, 38:27, 39:35, 34:38)

"Бостон" розгромив "Шарлотт" із різницею у 39 очок

"Бостон" не залишив шансів "Шарлотт" на виїзді - Джейсон Тейтум став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 34 очки, зробивши вісім підбирань і віддавши дев'ять передач. Деррік Вайт додав 18 балів.

"Селтікс" захопили ініціативу вже в першій чверті, яку виграли з рахунком 40:20. Тейтум набрав 18 очок лише за стартову десятихвилинку, а загалом команда реалізувала 17 триочкових кидків у першій половині - це повторення клубного рекорду.

У господарів найкращим за результативністю став Наз Рід із 14 очками. "Бостон" здобув сьому перемогу в останніх восьми матчах і продовжив успішний виступ у груповому етапі Кубка НБА.

"Шарлотт Хорнетс" - "Бостон Селтікс" - 80:119 (20:40, 19:30, 18:26, 23:23)

"Клівленд" зупинив "Філадельфію", Джеймс набрав лише вісім очок

"Клівленд" удома впевнено переграв "Філадельфію" — найрезультативнішим у складі переможців став Донован Мітчелл, який набрав 23 очки, сім разів підбирав м'яч та віддав вісім результативних передач. Еван Моблі додав 22 бали.

Головною подією матчу стало повернення Леброна Джеймса до Клівленда вже у складі "Севенті Сіксерс". Зірковий форвард провів на майданчику 31 хвилину, але набрав лише вісім очок, реалізувавши три з 12 кидків із гри та не влучивши жодного разу з-за дуги.

У складі "Філадельфії" найкращим був Джейлен Браун із 20 очками. Ві Джей Еджкомб набрав 19, Тайріз Максі - 17. Джоел Ембід не реалізував жодного з дев'яти кидків із гри та завершив зустріч із шістьма балами.

"Клівленд Кавальєрс" - "Філадельфія Севенті-Сіксерс" - 119:95 (33:22, 29:32, 29:20, 28:21)

"Даллас" здолав "Юту" завдяки сильній третій чверті

"Даллас" на власному паркеті переміг "Юту" з рахунком 112:100. Найрезультативнішим у складі господарів став Пі Джей Вашингтон, який набрав 26 очок. Купер Флегг записав до активу 21 бал, 10 підбирань та сім передач, а Кайрі Ірвінг додав 14 очок.

Після рівної першої половини, яка завершилася з рахунком 57:57, «Маверікс» вирішили долю зустрічі у третій чверті. Флегг та Ірвінг допомогли команді провести результативний відрізок і створити комфортну перевагу.

У "Юти" 24 очки набрав Лаурі Маркканен, реалізувавши вісім триочкових кидків. Ще 21 бал на рахунку новачка Дарріна Петерсона. "Даллас" перервав серію з двох поразок, а "Джаз" зазнали сьомої невдачі поспіль.

"Даллас Маверікс" - "Юта Джаз" - 112:100 (26:28, 31:29, 32:19, 23:24)

"Оклахома-Сіті" розгромила "Мемфіс", Мітчелл встановив особистий рекорд

"Оклахома-Сіті" на виїзді розібралася з "Мемфісом" - головним героєм зустрічі став Аджай Мітчелл, який набрав рекордні для себе 35 очок. Шай Гілджес-Александер додав 28 балів, а Джаред Маккейн - 21.

"Тандер" контролювали перебіг зустрічі та реалізували 55% кидків із гри. Крім того, гості змусили суперника припуститися 18 втрат, які перетворили на 30 очок.

У складі "Мемфіса" найкращим був Тай Джером із 21 очком, ще 14 балів набрав Зак Іді. "Оклахома-Сіті" продовжила переможну серію в очних зустрічах із "Гріззліс" до 16 матчів.

"Мемфіс Гріззліс" - "Оклахома-Сіті Тандер" - 97:128 (28:35, 21:36, 27:27, 21:30)

"Міннесота" здолала "Нью-Орлеан" завдяки потужній кінцівці

"Міннесота" на виїзді перемогла "Нью-Орлеан" із рахунком 115:109. Найрезультативнішим у складі гостей став Айо Досунму, який набрав 26 очок. Джейден Макденіелс додав 23 бали, а ЛаМело Болл завершив зустріч із 22 очками та вісьмома передачами.

Господарі підходили до заключної чверті з перевагою у два очки, однак "Тімбервулвз" зуміли переломити перебіг гри. Вирішальним став заключний відрізок, який гості виграли з рахунком 38:30.

У "Пеліканс" 24 очки набрав Джеремая Фірс, ще 17 додав Саддік Бей. Зайон Вільямсон завершив матч із 13 балами - це його найгірший показник результативності в сезоні.

"Міннесота" залишилася непереможною у своїй групі Кубка НБА, а "Нью-Орлеан" перервав серію з чотирьох перемог.

"Нью-Орлеан Пеліканс" - "Міннесота Тімбервулвз" - 109:115 (30:27, 21:30, 28:20, 30:38)

"Торонто" відіграв 15 очок і переміг "Мілуокі"

"Торонто" здобув виїзну перемогу над "Мілуокі". Найкращий матч у кар'єрі провів Аліджах Мартін, який набрав 27 очок. Стільки ж балів на рахунку Р-Джея Барретта.

"Репторс" поступалися супернику, але після великої перерви перехопили ініціативу. Другу половину зустрічі канадці виграли з рахунком 70:47, забезпечивши собі перемогу.

Мартін реалізував дев'ять із 11 кидків із гри, зокрема шість із семи триочкових. Джамал Шид віддав 16 результативних передач.

"Торонто" проводив матч без Кавая Леонарда, Скотті Барнса та Іммануеля Квіклі. Попри кадрові втрати, команда здобула важливу перемогу в груповому етапі Кубка НБА. "Мілуокі" натомість зазнав восьмої поразки в дев'яти матчах сезону.

"Мілуокі Бакс" - "Торонто Репторс" - 107:121 (29:24, 31:27, 27:38, 20:32)

Дончич набрав 53 очки та приніс "Лейкерс" перемогу над "Портлендом"

"Лос-Анджелес Лейкерс" на домашньому майданчику здолали "Портленд" із рахунком 124:118. Головною зіркою зустрічі став Лука Дончич, який набрав 53 очки.

Словенець реалізував ключовий кидок за 28 секунд до завершення матчу, коли перевага господарів скоротилася до чотирьох очок. У вирішальні миті Дончич та Остін Рівз, на рахунку якого 25 балів, допомогли команді втримати перемогу.

Для Дончича це вже 11-й матч у кар'єрі з 50 або більше очками та четвертий у складі "Лейкерс". Також він продовжив вражаючу серію результативних виступів: у шести з останніх семи матчів набрав щонайменше 40 очок.

У складі "Портленда" найкращим був Дені Авдія, який записав до активу 20 очок, дев'ять підбирань та 11 передач. "Лейкерс" здобули четверту перемогу поспіль.

"Лос-Анджелес Лейкерс" - "Портленд Трейл Блейзерс" - 124:118 (20:29, 33:31, 34:15, 37:43)

Вембаньяма оформив дабл-дабл у перемозі "Сан-Антоніо"

"Сан-Антоніо" на виїзді переміг "Сакраменто" - Віктор Вембаньяма став найрезультативнішим гравцем зустрічі, набравши 30 очок та зробивши 14 підбирань.

Ще троє баскетболістів "Сперс" - Стефон Касл, Девін Васселл та Ділан Гарпер - набрали по 19 очок. У складі "Сакраменто" найкращим був новачок Даріус Ак'юф-молодший із 22 балами та вісьмома передачами. Домантас Сабоніс оформив дабл-дабл - 17 очок та 12 підбирань.

"Сан-Антоніо" потужно провів першу половину зустрічі, набравши 75 очок і пішовши на велику перерву з перевагою у 19 балів. У другій половині господарям так і не вдалося повернути інтригу.

"Сперс" здобули сьому перемогу поспіль та успішно розпочали виступ у групі Кубка НБА. "Кінгз" зазнали четвертої поспіль домашньої поразки.

"Сакраменто Кінгз" - "Сан-Антоніо Сперс" - 109:124 (29:38, 27:37, 24:24, 29:25)