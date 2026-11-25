"Вегас" захопив ініціативу на старті

"Вегас" активно розпочав зустріч і до середини першого періоду повів із перевагою у дві шайби. Джек Айкел відкрив рахунок у більшості, а Тревор Коннеллі подвоїв перевагу гостей, скориставшись помилкою суперника в обороні.

У другому періоді господарі перехопили ініціативу. Колтон Дах скоротив відставання після підставлення під кидок Евана Бушара, а Коннор Макдевід наприкінці двадцятихвилинки завершив комбінацію з Каспері Капаненом, зрівнявши рахунок.

"Едмонтон" провів сильний відрізок, але після перерви не зміг розвинути успіх. Воротар "Вегаса" Картер Гарт після одного з епізодів ненадовго залишив майданчик через фізичний дискомфорт. Його замінив Адіна Гілл, однак Гарт повернувся на старт третього періоду.

Айкел і Коннеллі забезпечили перемогу

У заключній третині матчу "Вегас" знову вийшов вперед. Нік Дауд завершив передачу Марка Гаткомба, а Айкел незабаром оформив дубль, зробивши рахунок 4:2.

Подколзін швидко повернув інтригу, скоротивши відставання до однієї шайби, однак гості не дозволили супернику розвинути камбек. Коннеллі поставив крапку, закинувши шайбу у порожні ворота та оформивши дубль.

Коннеллі також записав на свій рахунок асист, а Мітч Марнер віддав дві результативні передачі. Гарт завершив матч із 21 сейвом. У складі "Едмонтона" Бушар набрав два асисти, а Девон Леві відбив 22 кидки.

"Едмонтон Ойлерз" - "Вегас Голден Найтс" - 3:5 (0:2, 2:0, 1:3)