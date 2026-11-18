Команди обмінялися голами в першому періоді

Господарі відкрили рахунок уже на другій хвилині завдяки шайбі Піддубного. Проте "Дніпро" відповів двома голами Журенка, який двічі скористався чисельною перевагою своєї команди. До перерви Небоян відновив рівновагу.

На старті другого періоду Мироненко знову вивів "Кременчук" уперед. У третьому періоді Бондаренко реалізував більшість і перевів гру в овертайм.

Ройко приніс "Дніпру" перемогу в овертаймі

Додатковий час тривав недовго: на 65-й хвилині Ройко після передач Жовтяка та Куцевича закинув вирішальну шайбу. Херсонці перемогли з рахунком 4:3 та записали до активу другу перемогу над "Кременчуком".

"Кременчук" – "Дніпро" – 3:4 ОТ (2:2, 1:0, 0:1, 0:1)

Шайби: 1:0 – Піддубний (Абаджян, Геворкян), 01:03; 1:1 – Журенко (Куцевич, Бондаренко, більш.), 09:14; 1:2 – Журенко (Бондаренко, Куцевич, більш.), 15:09; 2:2 – Небоян (Панков, Абаджян, більш.), 18:47; 3:2 – Мироненко (Материкін, Матусевич), 20:47; 3:3 – Бондаренко (Куцевич, більш.), 46:42; 3:4 – Ройко (Жовтяк, Куцевич), 64:48.