Розгром у принциповій битві: "Сокіл" і "Кременчук" зійшлися у чемпіонаті України
Київський "Сокіл" переможно розпочав виступи в новому сезоні чемпіонату України з хокею. У перенесеному матчі 1-го туру столична команда на виїзді впевнено переграла "Кременчук".
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Впевнений старт киян та дублі лідерів
Кияни відкрили рахунок уже на другій хвилині зустрічі завдяки точному кидку Максима Жеребка, а на початку другого періоду Данило Тищенко та Артем Кальсін довели перевагу команди до розгромної – 3:0.
Господарі спробували повернутися в гру після шайби Архипа Небояна, проте "Сокіл" повністю контролював ситуацію на льоду. До завершення матчу Кальсін та Тищенко оформлили по дублю, а ще одну шайбу до активу записав Олександр Горлушко. Важливим фактором успіху стала реалізація чисельної переваги – кияни чотири рази карали суперників за вилучення.
Невдалий початок для "Кременчука"
Для "Кременчука" це вже друга поразка поспіль на старті нового сезону. Раніше команда несподівано поступилася новачку чемпіонату – клубу "Шершні".
"Сокіл" же розпочав чемпіонат із виїзної перемоги та повторив успіх у фіналі Кубка України, де також здолав "Кременчук".
Чемпіонат України з хокею
"Кременчук" – "Сокіл" – 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)
Шайби: 01:30 Жеребко - 0:1, 20:49 Тищенко - 0:2, 22:52 Кальсін (Тимченко) - 0:3, 26:54 Небоян (Поліщук, Піддубний) - 1:3, 35:36 Кальсін (Толстушко, Тимченко) - 1:4, 43:15 Горлушко (Тищенко) - 1:5, 46:05 Геворкян (Поліщук) - 2:5, 49:01 Тищенко (Горлушко) - 2:6
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