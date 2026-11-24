Сеуканд присвятив "Соколу" десятиліття своєї кар'єри

Про смерть Олександра Сеуканда повідомив київський "Сокіл", із яким було тісно пов'язане життя фахівця. У клубі наголосили, що він зробив вагомий внесок не лише в історію команди, а й у розвиток українського хокею загалом.

Сеуканд виступав за "Сокіл" на позиції захисника з 1972-го до 1980-го року. За цей час він провів у складі київської команди 318 офіційних матчів, у яких закинув 24 шайби.

Після завершення ігрової кар'єри фахівець залишився в клубі та згодом очолив команду. На посаді головного тренера він десять разів приводив "Сокіл" до титулу чемпіона України.

Також під його керівництвом кияни ставали чемпіонами та володарями Кубка Східно-Європейської хокейної ліги у 1998-му та 1999-му роках.

Очолював збірну України на чемпіонатах світу

У 2003-2009 роках Олександр Сеуканд був головним тренером національної збірної України. У цей період команда виступала в елітному дивізіоні чемпіонату світу.

За свою діяльність у спорті Сеуканд отримав звання Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України.

До останніх років залишався частиною "Сокола"

Навіть після завершення тренерської діяльності він продовжував стежити за виступами команди та відвідував її матчі. Зокрема, минулого сезону фахівця неодноразово бачили на трибунах під час поєдинків "Сокола". У клубі зазначили, що він щиро радів чемпіонству команди.

"Український хокей втратив людину, яка була віддана йому усім серцем", - йдеться у повідомленні київського клубу.