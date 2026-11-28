За крок від топ-5: як Україна виступила у змішаній естафеті в Контіолахті
Збірна України посіла шосте місце у змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті. Команда у складі Олени Городної, Христини Дмитренко, Віталія Мандзина та Дмитра Підручного використала лише п'ять додаткових патронів і завершила гонку з відставанням у 1 хвилину та 10,7 секунди від переможців.
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
Як Україна провела змішану естафету
Першу половину дистанції українці завершили на восьмій позиції. Однак після етапу Віталія Мандзина "синьо-жовті" піднялися до п'ятірки найкращих і включилися в боротьбу за високі місця.
На заключному етапі Дмитро Підручний відпрацював на вогневих рубежах без промахів, проте не зміг утримати п'яту позицію. У підсумку українська команда фінішувала шостою.
Загалом українці використали п'ять додаткових патронів і не заходили на штрафні кола. Серед шести найкращих команд менше додаткових пострілів знадобилося лише Франції (чотири).
Хто виграв естафету в Контіолахті
Перемогу здобула збірна Норвегії. Її представники подолали дистанцію за 1:09:00.6, використавши п'ять додаткових патронів.
Срібні нагороди виборола Франція з відставанням у 10,3 секунди. Бронза дісталася Німеччині, яка програла переможцям 31,8 секунди та заробила два штрафні кола.
Результати змішаної естафети в Контіолахті
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Норвегія (0+5) – 1:09:00.6
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Франція (0+4) – +10.3
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Німеччина (2+8) – +31.8
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Чехія (0+8) – +40.8
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Італія (0+7) – +44.3
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Україна (0+5) – +1:10.7