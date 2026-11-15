Капітан у строю, але є втрати: Україна оголосила склад чоловічої збірної на Кубок світу з біатлону

Склад команд на перші етапи

За підсумками відбіркових гонок у межах Відкритого чемпіонату Норвегії Україна отримала по п'ять представників на кожному з двох рівнів міжнародних біатлонних змагань. Перший етап Кубка світу відбудеться 26-29 листопада у фінському Контіолахті, а в ті самі дати у шведському Ідре-Ф'єллі стартує Кубок IBU.

Склад збірної України

Кубок світу: Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико, Богдан Борковський.

Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Антон Дудченко, Денис Насико, Богдан Борковський. Кубок IBU: Тарас Лесюк, Володимир Аксюта, Сергій Супрун, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.

Кадрові зміни в основі

Порівняно із заключним етапом минулого сезону в Голменколлені, місця в основній команді зберегли Віталій Мандзин (33-тє місце у спринті в Норвегії) та Богдан Борковський (восьмий у масстарті-Б). Також до складу повертається капітан "синьо-жовтих" Дмитро Підручний, який пропускав фінал попереднього сезону за станом здоров'я.

Місце в основі виборов і Денис Насико, який торік виступав переважно на Кубку IBU, але проявив себе на відборі, посівши п'яту сходинку в масстарті-Б. Антон Дудченко, який виграв цей же масстарт-Б у Норвегії, повертається на рівень Кубка світу вперше з періоду перед Олімпіадою-2026.

Водночас досвідчені Богдан Цимбал та Артем Тищенко, які завершували попередній сезон в основній обоймі, розпочнуть нову кампанію на Кубку IBU.