Гол воротаря допоміг "Рейнджерс" та 16 шайб у Ванкувері: результати НХЛ

Впевнена перемога "Коламбуса" та овертайм між "Нью-Джерсі" та "Філадельфією"

В перших двох матчах ігрового дня "Блю Джекетс" впевнено перемогли "Баффало Сейбрс", а "Нью-Джерсі Девілс" в овертаймі здолав "Філадельфію Флаєрз".

"Коламбус" віддав лише другий період, натомість забравши першу та другу 20-хвилинки. "Девілс" же після поразки за підсумками першого періоду, довели справу до овертайму, в якому і дотисли гостей.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Баффало Сейбрс" - 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

"Нью-Джерсі Девілс" - "Філадельфія Флаєрз" - 3:2 ОТ (0:1, 1:0, 1:1, 1:0)

"Рейнджерс" розгромили "Лайтнінг" із голом голкіпера

Господарі впевнено перемогли "Тампу-Бей" із рахунком 5:1, проте головною подією стала остання шайба. Її у порожні ворота "Лайтнінг" закинув воротар Ігор Шестьоркін.

Він перехопив шайбу у власній зоні та точним кидком через весь майданчик вразив порожні ворота суперника. Шестьоркін став лише 18-м голкіпером в історії НХЛ, якому вдалося забити.

"Нью-Йорк Рейнджерс" - "Тампа-Бей Лайтнінг" - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Гольова перестрілка між "Ойлерз" та "Кенакс"

"Ванкувер" та "Едмонтон" видали шалений матч, в якому "Ойлерз" взяли реванш за поразку в першому матчі. Втім, "Кенакс" були близькими до того, щоб відігратися - проте чотирьох закинутих шайб в третьому періоді виявилось недостатньо.

"Ванкувер Кенакс" - "Едмонтон Ойлерз" - 7:9 (0:4, 3:4, 4:1)

Інші результати дня

Серед інших результатів слід відзначити перемогу "Міннесоти" над "Нешвіллом" (3:1) та перемогу в овертаймі "Сан-Хосе" над "Флоридою" (4:3).

"Нешвілл Предаторз" - "Міннесота Вайлд" - 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)

"Калгарі Флеймз" - "Сієтл Кракен" - 1:6 (0:3, 0:0, 1:3)

"Юта Маммот" - "Чикаго Блекхокс" - 6:0 (2:0, 3:0, 1:0)

"Сан-Хосе Шаркс" - "Флорида Пантерз" - 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)