Меркушина заявила про багаторічні приниження

В інтерв'ю "Суспільне Спорт" біатлоністка зізналася, що стикається з негативним ставленням до своїх результатів ще з юнацького віку. За її словами, ситуація повторювалася з різними тренерами.

"Чому я постійно маю проходити через купу принижень, з одними тренерами, з іншими тренерами і з третіми тренерами? Просто починаючи з мого юнацького віку, я не знаю, це заздрість або ще щось, чомусь постійно завжди намагаються принижувати мої результати. Говорити про те, що я недостойна. Розповідати якісь гадощі, що Меркушини – це зло з усіх зол і гіршої сім'ї в Україні немає", – сказала спортсменка.

Біатлоністка готова перейти на Кубок IBU

Меркушина також наголосила, що нинішня атмосфера в команді не дає їй можливості зосередитися виключно на спортивній роботі. Вона заявила про готовність виступати на нижчому рівні, якщо це допоможе уникнути внутрішніх конфліктів.

"Я просто зараз працюю в якійсь нездоровій атмосфері. І якщо мені зараз скажуть поїхати на IBU разом із сім'єю, я це зроблю. Тому що я просто хочу працювати, бігати, досягати результатів. Я тут не для того, щоб брати участь в якихось драмах або виборювати місце в команді. Я тут для того, щоб працювати. Дайте мені просто працювати спокійно", – заявила Олександра.