Новий календар і суворіші правила: що змінилося перед стартом сезону

26 листопада в Контіолахті розпочнеться новий біатлонний сезон. Цього разу він включатиме в себе 10 етапів. Їхня кількість збільшилася, зокрема, завдяки новорічому етапу у Поклюці, який розпочнеться 2 січня і буде таким своєрідним подарунком під ялиночку біатлонним вболівальникам.

Також перенесли німецький Обергоф з початку календарного року на березень. Хоча навряд чи це вирішить усі проблеми, які були присутні в Обергофі. Трохи видозмінили профіль траси, але лише час покаже, наскільки вдасться провести етап Кубка світу без проблем в Обергофі на початку березня.

Змінили правила. Квота спортсменів на мас-старт збільшилася з 5 до 10, які будуть відбиратися за результатами на тому чи іншому етапі Кубка Світу. Це даватиме перевагу тим спортсменам, які у кращій формі перебувають тут і зараз.

Жорсткішими стали правила поводження зі зброєю на вогневому рубежі. І зараз за цим стюарди будуть чітко слідкувати і карати спортсменів, які ці правила порушують.

Перро, Легрейд і Джакомель: фаворити на чоловічий "Глобус"

Щодо прогнозів, то за Великий кришталевий Глобус у чоловіків, як на мене, будуть змагатися Перро і Легрейд, які вели боротьбу і рік тому. Я б сказав, що дуже серйозними претендентами будуть Ботн і Джакомель, якщо італійцю вдасться вирішити всі свої проблеми зі здоров'ям, які він мав минулого року.

Ще одним претендентом на титул я би назвав Самуельсона, якщо йому вдасться стабілізувати стрільбу, яка у нього завжди була ахіллесовою п'ятою, то у нього є цілком достатні підстави розраховувати на реальну боротьбу за Великий кришталевий глобус.

Інший швед, Мартін Понсілуома зараз буде більше сфокусований на особистому житті, бо вони разом із Ганною Еберг чекають на первістка.

А от Німеччина чекає на прорив від Філіппа Наврата, але я особисто не надто вірю в німця на довгій дистанції. Зараз Німеччина перебуває в дуже серйозній прірві: минулого року ця країна зганьбилася, не вигравши жодної гонки на етапах Кубка світу, ані в чоловіків, ані в жінок. Це сталося вперше в історії проведення таких змагань.

У жінок також немає явної фаворитки сезону. До переліку головних претенденток я віднесу Лу Жанманно, Лізу Вітоцці, Ельвіру Еберг і Жулью Сімон. Окремо відзначив би реактивну Марен Кіркейде, яку зараз порівнюють з Турою Бергер. Сува Мінкіннен і француженка Осеан Мішлон, яка вголос про себе заявила на Олімпійських іграх, де фантастично виступала і продемонструвала на що вона здатна, коли знаходиться у хорошій формі.

Український біатлон після тренерських змін

Окремо хотілося б сказати про українську команду, як чоловічу, так і жіночу. На жаль, ми не увійшли до десятки найкращих команд минулого сезону. Відповідно лише 4 спортсмени та 4 спортсменки братимуть участь в особистих гонках.

У чоловіків головний розрахунок на Дмитра Підручного та Віталія Мандзина. Сподіваюся на подальший прогрес Богдана Борковського, у якого є непогані перспективи.

У жіночої команди більш рівний склад, без яскраво виражених лідерок. Вже на першому етапі сталися несподіванки в контексті відбору. Через проблеми зі здоров'ям початок сезону пропускає остання наша представниця золотого покоління Юлія Джима. Але натомість, завдяки хорошим виступам в передсезонних гонках шанс дебютувати на Кубку світу здобула Тетяна Тарасюк.

Я думаю, що загальне завдання на сезон для обох команд – це повернення до топ-10 і повернення квоти у 5 спортсменів. Також відзначу, що в обох наших командах змінилися головні тренери: жіночу команду зараз очолює Оксана Хвостенко, а за чоловіків тепер відповідає Сергій Семенов.

Ну і наостанок хороша новина від Міжнародного союзу біатлоністів, який постановив, що у новому сезоні москалів та білорусів у світовому біатлоні не буде. Хочеться висловити велику вдячність IBU за чітку позицію у цьому питанні.