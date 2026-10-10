39-річний воротар переписав історію НХЛ та гольові шоу "Сіетла" та "Анахайма": результати НХЛ
У ніч на 10 жовтня відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату НХЛ. Головною подією ігрового дня стало історичне досягнення воротаря Кема Телбота, який допоміг "Коламбусу" здолати "Піттсбург" у серії булітів.
Про результати матчів НХЛ розповідає Sport RBC.UA.
Телбот встановив рекорд НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" на домашньому льоду переміг "Піттсбург Пінгвінз" за булітами. Одним із головних героїв зустрічі став 39-річний канадський голкіпер Кем Телбот.
Упродовж основного часу та овертайму воротар відбив 20 із 22 кидків, а в серії післяматчевих булітів не дозволив суперникам закинути жодної шайби. Ця перемога стала історичною для Телбота. Він першим в історії НХЛ виграв матчі регулярного чемпіонату у складі дев'яти різних клубів.
Раніше канадець здобував перемоги з "Нью-Йорк Рейнджерс", "Едмонтоном Ойлерз", "Філадельфією Флаєрз", "Калгарі Флеймз", "Міннесотою Вайлд", "Оттавою Сенаторз", "Лос-Анджелесом Кінгз" і "Детройтом Ред Вінгз". "Коламбус" став дев'ятою командою в цьому списку.
Загалом на рахунку Телбота 279 перемог у 568 матчах регулярних чемпіонатів НХЛ.
"Коламбус Блю Джекетс" - "Піттсбург Пінгвінз" - 3:2 за булітами (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)
"Вашингтон" зупинив "Рейнджерс"
"Кепіталз" на власному майданчику обіграв "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 3:1. Ньюйоркці відкрили рахунок у першому періоді, проте господарі відповіли двома шайбами в другій двадцятихвилинці, а в заключному періоді закріпили перевагу.
Для "Рейнджерс" ця поразка стала прикрою не лише через втрату очок. Команда також зазнала кадрової втрати: основний голкіпер Ігор Шестеркін залишив майданчик через травму в другому періоді. Його замінив Ділан Ґаранд.
Попри невдачу, "Рейнджерс" залишилися серед лідерів Східної конференції.
"Вашингтон Кепіталз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Інші результати дня
"Сіетл Кракен" на виїзді переміг "Детройт Ред Вінгз". Вирішальним став другий період, у якому гості закинули чотири шайби поспіль і перехопили контроль над грою.
Фредерік Годро оформив дубль, а Бен Маєрс набрав три очки - гол і дві результативні передачі. Для "Детройта" матч запам'ятався й індивідуальними досягненнями. Швед Вільям Валліндер і норвежець Міхаель Брандсеґґ-Нюґард закинули свої перші шайби в НХЛ.
"Детройт Ред Вінгз" - "Сіетл Кракен" - 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
Ще одну переконливу перемогу здобув "Анахайм Дакс", який на виїзді розібрався з "Вінніпег Джетс". Гості закидали шайби в усіх трьох періодах, а господарі змогли відповісти лише одним голом у заключній двадцятихвилинці.
Джуд Колфілд відзначився своєю першою шайбою в НХЛ. Також результативно зіграли Тім Воше та Мікаель Гранлунд, які записали до активу по голу й асисту.
Перемога дозволила "Анахайму" наблизитися до "Вінніпега" в турнірній таблиці Західної конференції.
"Вінніпег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Раніше ми також розповідали, що рекорд на старті нового сезону встановив і капітан "Піттсбурга" Сідні Кросбі.