39-річний воротар переписав історію НХЛ та гольові шоу "Сіетла" та "Анахайма": результати НХЛ

Телбот встановив рекорд НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" на домашньому льоду переміг "Піттсбург Пінгвінз" за булітами. Одним із головних героїв зустрічі став 39-річний канадський голкіпер Кем Телбот.

Упродовж основного часу та овертайму воротар відбив 20 із 22 кидків, а в серії післяматчевих булітів не дозволив суперникам закинути жодної шайби. Ця перемога стала історичною для Телбота. Він першим в історії НХЛ виграв матчі регулярного чемпіонату у складі дев'яти різних клубів.

Раніше канадець здобував перемоги з "Нью-Йорк Рейнджерс", "Едмонтоном Ойлерз", "Філадельфією Флаєрз", "Калгарі Флеймз", "Міннесотою Вайлд", "Оттавою Сенаторз", "Лос-Анджелесом Кінгз" і "Детройтом Ред Вінгз". "Коламбус" став дев'ятою командою в цьому списку.

Загалом на рахунку Телбота 279 перемог у 568 матчах регулярних чемпіонатів НХЛ.

"Коламбус Блю Джекетс" - "Піттсбург Пінгвінз" - 3:2 за булітами (1:0, 1:1, 0:1, 1:0)

"Вашингтон" зупинив "Рейнджерс"

"Кепіталз" на власному майданчику обіграв "Нью-Йорк Рейнджерс" з рахунком 3:1. Ньюйоркці відкрили рахунок у першому періоді, проте господарі відповіли двома шайбами в другій двадцятихвилинці, а в заключному періоді закріпили перевагу.

Для "Рейнджерс" ця поразка стала прикрою не лише через втрату очок. Команда також зазнала кадрової втрати: основний голкіпер Ігор Шестеркін залишив майданчик через травму в другому періоді. Його замінив Ділан Ґаранд.

Попри невдачу, "Рейнджерс" залишилися серед лідерів Східної конференції.

"Вашингтон Кепіталз" - "Нью-Йорк Рейнджерс" - 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Інші результати дня

"Сіетл Кракен" на виїзді переміг "Детройт Ред Вінгз". Вирішальним став другий період, у якому гості закинули чотири шайби поспіль і перехопили контроль над грою.

Фредерік Годро оформив дубль, а Бен Маєрс набрав три очки - гол і дві результативні передачі. Для "Детройта" матч запам'ятався й індивідуальними досягненнями. Швед Вільям Валліндер і норвежець Міхаель Брандсеґґ-Нюґард закинули свої перші шайби в НХЛ.

"Детройт Ред Вінгз" - "Сіетл Кракен" - 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)

Ще одну переконливу перемогу здобув "Анахайм Дакс", який на виїзді розібрався з "Вінніпег Джетс". Гості закидали шайби в усіх трьох періодах, а господарі змогли відповісти лише одним голом у заключній двадцятихвилинці.

Джуд Колфілд відзначився своєю першою шайбою в НХЛ. Також результативно зіграли Тім Воше та Мікаель Гранлунд, які записали до активу по голу й асисту.

Перемога дозволила "Анахайму" наблизитися до "Вінніпега" в турнірній таблиці Західної конференції.

"Вінніпег Джетс" - "Анахайм Дакс" - 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)