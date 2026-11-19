ATP Finals. 3-й тур групового етапу

Александр Звєрєв (Німеччина) – Артур Фіс (Франція) – 6:4, 7:6 (8:6)

Звєрєв здобув третю перемогу на груповому етапі

У третьому турі, який відбувся 19 листопада в Турині, Звєрєв у двох сетах здолав представника Франції Артура Фіса.

Німець, який гарантував собі місце у півфіналі ще після другого туру, завершив груповий етап із трьома перемогами у трьох матчах. Для нього це лише вдруге в кар'єрі, коли вдається пройти групову стадію ATP Finals без поразок. Уперше Звєрєв досяг такого результату два роки тому.

Фісу для виходу до плейоф необхідно було перемагати у двох сетах. Однак після програної першої партії француз втратив шанси на продовження боротьби за титул.

Поразка Фіса вивела Шелтона до півфіналу

Результат зустрічі також визначив другого півфіналіста від John McEnroe Group. Завдяки перемозі Звєрєва до наступного раунду пройшов американець Бен Шелтон, який раніше здобув дві перемоги.

Сам Фіс завершив виступи на турнірі, а останнє місце у групі посів іспанець Рафаель Ходар, який програв усі три матчі.

Звєрєв зіграє п'ятий півфінал ATP Finals

Для Звєрєва майбутній півфінал стане п'ятим за дев'ять виступів на Підсумковому турнірі. Німець уже двічі ставав чемпіоном змагань - у 2018-му та 2021-му роках.

Суперник Александера у боротьбі за вихід до фіналу визначиться після завершення групового етапу в іншій четвірці. Ним стане переможець протистояння між Даніїлом Медведєвим і Френсісом Тіафо.