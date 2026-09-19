Впевнений початок: Україна двічі перемогла Кіпр на Кубку Девіса

Перебіг поєдинків першого дня

Матчеве протистояння проходить 19-20 вересня на хардових кортах Нікосії. Георгій Кравченко у двох сетах розібрався із Фотосом Фотіадесом - 6:4, 6:1. При чому Георгій зміг переломити хід зустрічі, поступаючись в рахунку в першій партії. Та надалі він забрав 8 з 9 геймів.

А от матч Олексія Крутих та Меліоса Ефстатіу затягнувся на 2 години 43 хвилини та три сети. Суперники обмінялись перемогами в сетах - 6:2 та 1:6 відповідно. А потім були змушені піти на паузу через надто велику спеку. Та після паузи Олексій таки дотиснув суперника - 6:4.

Програма вирішального дня

У неділю, 20 вересня, для підсумкової перемоги "синьо-жовтим" достатньо виграти один із трьох запланованих поєдинків:

Парний матч: Владислав Орлов / Олександр Овчаренко - Меліос Ефстатіу / Елефтеріос Неос;

Владислав Орлов / Олександр Овчаренко - Меліос Ефстатіу / Елефтеріос Неос; Одиночні матчі: Георгій Кравченко - Меліос Ефстатіу та Олексій Крутих - Фотос Фотіадес.

Переможець протистояння здобуде путівку до плей-оф Першої світової групи на сезон-2027.