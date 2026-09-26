"Видно, як людям важко": Костюк розповіла про емоції під час приїзду до Києва

Марта Костюк – про свої відчуття від Києва

Десята ракетка світу під час зустрічі із журналістами у Києві розповіла про свої відчуття від столиці України. Марта зізналася, що цього разу приїзд додому викликав у неї особливо сильні емоції.

"Кожен раз, коли приїжджаю, в мене якісь різні відчуття. І в цей раз, напевне, я найбільше емоційна, тому що видно, як людям важко. І видно, як люди стомлені. Мені дуже шкода, що я нічого не можу з цим зробити. Хіба співпереживати…", – розповіла Костюк.

"Я дуже люблю Україну, дуже люблю українців"

Водночас Костюк наголосила, що дуже рада бути в Києві й тепло говорила про Україну та українців.

"Взагалі, я дуже рада бути в Києві, я дуже люблю Україну, дуже люблю українців, обожнюю наших людей. Мені, напевне, від цього ще більш боляче за те, що відбувається в країні", – додала тенісистка на зустрічі з журналістами, організованій Marta Kostyuk Foundation.