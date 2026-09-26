"Видно, як людям важко": Костюк розповіла про емоції під час приїзду до Києва
Марта Костюк поділилася емоціями від свого чергового приїзду до Києва. Тенісистка зазначила, що цього разу вона особливо відчула, наскільки люди втомлені від того, що відбувається в Україні.
Марта Костюк – про свої відчуття від Києва
Десята ракетка світу під час зустрічі із журналістами у Києві розповіла про свої відчуття від столиці України. Марта зізналася, що цього разу приїзд додому викликав у неї особливо сильні емоції.
"Кожен раз, коли приїжджаю, в мене якісь різні відчуття. І в цей раз, напевне, я найбільше емоційна, тому що видно, як людям важко. І видно, як люди стомлені. Мені дуже шкода, що я нічого не можу з цим зробити. Хіба співпереживати…", – розповіла Костюк.
"Я дуже люблю Україну, дуже люблю українців"
Водночас Костюк наголосила, що дуже рада бути в Києві й тепло говорила про Україну та українців.
"Взагалі, я дуже рада бути в Києві, я дуже люблю Україну, дуже люблю українців, обожнюю наших людей. Мені, напевне, від цього ще більш боляче за те, що відбувається в країні", – додала тенісистка на зустрічі з журналістами, організованій Marta Kostyuk Foundation.