Повернення рекордсменок та сенсації плей-офф

Сім національних команд забезпечили собі пряму перепустку до кваліфікації-2027 завдяки виступам у фінальному турнірі сезону-2026. Серед них опинилася і збірна України, яка зупинилася за крок від трофея, поступившись у вирішальному матчі Чехії.

Ще сім вакансій розігрувалися у матчевих протистояннях плей-офф, що тривали з 20 по 22 листопада. Головним підсумком етапу стало повернення на рівень топ-команд 18-разових переможниць турніру – збірної США. У Флориді американки на чолі з четвертою ракеткою світу Коко Гофф не залишили жодних шансів Угорщині, вигравши всі чотири зустрічі.

Також сухі перемоги з рахунком 4:0 оформили команди Японії, Австралії та Словенії, які розгромили Аргентину, Францію й Індонезію відповідно. Збірна Польщі, виступаючи без Іги Свьонтек, у напруженій боротьбі дотиснула Швецію (3:2). Водночас не обійшлося без гучних несподіванок: двоє сіяних фаворитів поступилися андердогам – Канада програла Бразилії, а Швейцарія не впоралася з Таїландом.

Результати всіх матчевих зустрічей плей-офф:

США – Угорщина – 4:0

Бразилія – Канада – 3:2

Польща – Швеція – 3:2

Японія – Аргентина – 4:0

Франція – Австралія – 0:4

Таїланд – Швейцарія – 3:1

Словенія – Індонезія – 4:0

Варіанти для України

Загалом у кваліфікаційному раунді сезону-2027 зіграють 14 збірних. Вони розіб'ються на сім пар і розіграють перепустки до фінального турніру, де на переможниць уже чекають господарки корту з Китаю.

Усі учасниці кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг-2027

За підсумками фіналу-2026: Україна, Італія, Чехія, Велика Британія, Іспанія, Казахстан, Бельгія.

Україна, Італія, Чехія, Велика Британія, Іспанія, Казахстан, Бельгія. Переможниці плей-офф: США, Польща, Японія, Австралія, Словенія, Бразилія, Таїланд.

Коло безпосередніх опоненток для української команди звузиться після наступного оновлення рейтингу націй. Сім найкращих збірних отримають статус сіяних, а решта потраплять до кошика несіяних. Дата проведення жеребкування буде оголошена офіційно пізніше.

Варто зазначити, що після вересневого оновлення рейтингу "синьо-жовті" посідають високе третє місце у світі. У двох попередніх розіграшах українки впевнено долали кваліфікаційний бар'єр: у 2026 році розгромили Польщу (4:0), а в сезоні-2025 у групі обіграли ту ж Польщу (3:0) та Швейцарію (2:1).