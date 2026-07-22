Українська тенісистка Стародубцева виправдалася за танці на весіллі ексросіянки

Юлія Стародубцева зазначила, що зазвичай уникає публічного обговорення приватного життя, проте реакція суспільства змусила її поділитися тим, про що вона мочала з міркувань безпеки близьких.

Тенісистка розповіла, що її рідний дім зараз перебуває під тимчасовою окупацією, і вона не має змоги туди повернутися. Власне житло спортсменки пошкоджено та розграбовано, а домівки обох її бабусь і дідусів повністю зруйновані обстрілами.

Нещодавно її дідусь провів 15 днів у комі після того, як у його автомобіль влучив російський безпілотник.

"Ніхто не може знати, через що довелося пройти мені та моїй родині під час цієї війни. Я люблю свою країну, її культуру та людей, а Україна завжди залишиться моєю єдиною домівкою", - наголосила Стародубцева.

Причини присутньості на церемонії

Тенісистка пояснила, що приїхала до Афін 15 липня виключно задля підтримки своєї подруги Касаткіної, яка з січня 2026-го року офіційно виступає під прапором Австралії та послідовно транслює чітку антивоєнну позицію.

"Я приїхала, щоб відсвяткувати кохання. Антивоєнна позиція Даші добре відома. Незважаючи на емоції, пов’язані з деякими гостями, я була там лише для того, щоб підтримати подругу. Я ніколи не буду дружити чи підтримувати людей, які будь-яким чином виправдовують або підтримують російську агресію проти України", - підсумувала тенісистка.

Джерело скандалу

Хвилю обурення викликав той факт, що серед гостей весілля Дар'ї Касаткіної та Наталії Забіяко, окрім українок Юлії Стародубцевої та Надії Кіченок, були помічені російські спортсменки Мірра Андрєєва і Анастасія Павлюченкова.

Обидві спортсменки відомі своєю підтримкою Путіна та російської агресії проти України.