Українська тенісистка пробилася до основної сітки турніру у Празі

Як складався матч Подрез проти Сайго

Через дощову погоду матч переривався двічі: за рахунку 1:1 та 3:2. Однак це не збило переможного настрою українки: вона виграла перший сет 6:4, а у другій партії не залишила суперниці навіть надії на успіх – 6:1.

19-річна українка реалізувала всі шість брейк-поїнтів і програла два гейми на своїй подачі. У першому раунді празького турніру наша представниця зіграє із представницею США Керол Янг Су Лі.

Сезон-2026 для Вероніки Подрез

Нинішній сезон став найуспішнішим у кар'єрі української тенісистки. Подрез регулярно виступає на турнірах ITF і поступово покращує свої позиції у світовому рейтингу.

На Ролан Гаррос 2026 Вероніка Подрез подолала перше коло, вибивши зі змагань американку Слоан Стефенс. Щоправда, у другому колі українка поступилася Юлії Путінцевій з Казахстану.

Також Подрез дісталася фіналу турніру у Руані, де програла Марті Костюк (3:6, 4:6).