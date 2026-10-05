Рибакіна шокувала рішенням після сенсаційного вильоту в Пекіні

Проблеми та поразка в Пекіні

Початок осінньої серії турнірів у Китаї склався для лідерки світового рейтингу вкрай невдало. Напередодні Рибакіна сенсаційно поступилася у Пекіні у матчі проти Аліни Чараєвої. Як виявилося згодом, на результат поєдинку та подальші плани суттєво вплинув фізичний стан спортсменки.

Одразу після завершення зустрічі стало відомо, що тенісистка змушена пропустити наступний великий старт – Dongfeng Voyah Wuhan Open 2026. Причиною такого кроку стала неприємна травма стопи, яка турбує гравчиню.

Офіційна заява Рибакіної

Організатори турніру в Ухані опублікували офіційне звернення тенісистки до прихильників.

"Мені дуже шкода вболівальників, які чекали на мою гру. Я візьму трохи часу, щоб відпочити та відновитися. Дякую за розуміння і постійну підтримку. Побачимося наступного року", – наголосила Рибакіна.

Нагадаємо, що цього сезону тенісистка вже стикалася з подібними труднощами – у серпні вона знімалася з турніру в Цинциннаті. Проте тоді це не завадило їй тріумфувати на US Open і завоювати статус першої ракетки світу.