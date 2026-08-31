Перша з українок: Ястремська програла на старті US Open та вилетіла з турніру

Перебіг матчу

В першому сеті на корті була рівна боротьба до рахунку 3:3, після чого Стефаніні змогла виграти три гейми опспіль та забрати сет. Також з рівної гри почали тенісистки і другий сет.

Але за рахунку 2:2 вже Даяна зробила ривок у три поспіль виграних гейми та була близька до перемоги. Але італійка змогла скоротити відставання - і лише у десятому геймі Ястремська забрала сет.

На жаль, у третьому сеті Ястремська змогла виграти лише один гейм. Варто відзначити, що Даяна грала із проблемами з шиєю - зокрема, вона тричі брала медичні таймаути та зверталась до фізіотерапевта. Загалом гра тривала понад дві години.

US Open-2026. Жінки. 1-й раунд

Лукреція Стефаніні (Італія) - Даяна Ястремська (Україна) - 6:3, 4:6, 6:1

Сумна серія

Українська тенісистка вже вп'яте з 2020-го року не може подолати перше коло US Open (ще один раз Ястремська поступилася в кваліфікації). Найкращим результатом Даяни на турнірі є вихід до третього кола у 2019-му році.

Також, на жаль, ця поразка стала четвертою поспіль для 26-річної спортсменки.