Мухова пропустить турнір WTA 1000 у Торонто
Чеська тенісистка опублікувала допис, у якому розповіла про перенесену операцію. Через це Кароліна пропустить кілька тижнів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA із посиланням на сторінку Кароліни Мухової в Instagram.
Що сталося із Муховою
29-річна тенісистка опублікувала відео, у підписі до якого розповіла про останні новини щодо свого стану здоров'я.
"Мені довелося пережити невелику операцію, яка змусить мене не грати на корті протягом кількох тижнів. Все пройшло добре, і я вже працюю над своїм відновленням. Дякую за всі ваші повідомлення та підтримку. Я скоро повернуся", – написала Мухова.
Таким чином, спортсменка точно не встигне відновитися до турніру WTA 1000 у Торонто, який відбудеться з 2 по 13 серпня.
Кароліна Мухова у сезоні 2026
Цей сезон вже став найкращим у кар'єрі Мухової: після фіналу Вімблдону, у якому вона поступилася Лінді Носковій, Кароліна піднялася на шосте місце у світовому рейтингу.
Окрім успішного виступу на Вімблдоні, цьогоріч Мухова виграла турнір WTA 1000 у Досі і фінал трав'яного турніру WTA 500 у Бад-Гомбурзі. А на турнірі в Штутгарті у фіналі вона поступилася Єлєні Рибакіній.
Хто вигравав турнір в Торонто
Минулого року чемпіонкою цього турніру стала представниця Канади Вікторія Мбоко. Перед нею, у 2023 та 2024 перемогу одержувала Джессіка Пегула.
Цікаво, що у 2017 році турнір WTA в Торонто вигравала Еліна Світоліна. Тоді у фіналі вона перемогла Каролін Возняцкі – 6:4, 6:0.
А ось інша українська тенісистка Олександра Олійникова зупинилася за крок від фіналу турніру WTA 250 у румунському місті Ясси.