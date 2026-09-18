Костюк не зіграє за Україну на Кубку Біллі Джин Кінг: що трапилося з тенісисткою та хто її замінить

Що трапилося з Мартою

Костюк опублікувала звернення в соціальних мережах, у якому зізналася, що медична діагностика змусила її змінити всі спортивні плани на найближчий час.

"Я відчувала біль у зап'ястку минулі декілька тижнів. Сподівалася, що перепочинок після US Open допоможе, але, на жаль, біль погіршився. МРТ підтвердила, що зап'ястя потребує більше часу й належного відновлення, перш ніж я знову зможу змагатися", – поділилася тенісистка.

Вона додала, що їй дуже прикро пропускати командні змагання, оскільки виступи за збірну України завжди залишаються для неї особливими, проте зараз головне завдання – повністю відновитися від ушкодження.

Склад збірної та вирішальні матчі в Китаї

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2026 проходитиме з 22 по 27 вересня в китайському Шеньчжені. У заявці української команди наразі залишаються Еліна Світоліна, Даяна Ястремська та Людмила Кіченок. Хто замінить у складі Костюк – стане відомо згодом.

У чвертьфіналі змагань збірна України зустрінеться з командою Бельгії. Матчева зустріч відбудеться у четвер, 24 вересня.