Дві українські тенісистки зіграють на турнірі WTA 250 у Гамбурзі

Коли стартують Олійникова та Калініна у Гамбурзі

Ангеліна Калініна свій перший матч на турнірі зіграє у перший же змагальний день: о 14:30 за Києвом її суперницею стане представниця Іспанії Кейтелін Куеведо. Вона посідає 100 місце у світовому рейтингу.

Олександра Олійникова розпочне свій шлях на турнірі 21 липня, їй в суперниці дісталася спортсменка зі статусом wild card – Настасья Шунк з Німеччини.

Відзначимо, що Олійникова та Калініна є найбільш рейтинговими гравчинями турніру у Гамбурзі, відтак отримали перший та другий номер посіву відповідно. Олійникова посдієа 52 місце в рейтингу WTA, Калініна – 59-й.

Сезон 2026 для Олександри Олійникової

Цього сезону 25-річна тенісистка доходила до фіналу турніру в Антальї. За іронією долі, у вирішальному матчі Олександра програла якраз Ангеліні Калініній.

Також в активі Олійникової півфінали на двох румунських турнірах: у лютому вона зупинилася за крок до фіналу у Клуж-Напоці, поступившись Еммі Радукану (5:7, 6:3, 3:6). А буквально цього тижня дійшла до 1/2 фіналу турніру у Ясси, програвши єгиптянці Майяр Шериф (3:6, 1:6).

Ангеліна Калініна у сезоні 2026

29-річна тенісистка цього року виграла два поспіль турніри в Антальї і поступилася Андреа Лазаро Гарсії на турнірі у хорватському Дубровнику.

Також Ангеліна дійшла до фіналу турніру у Рабаті, де знялася з боротьби через ушкодження під час матчу проти Петри Марцинко.