Де і коли зіграють Світоліна, Костюк та інші українські тенісистки: розклад турнірів

Де зіграють лідерки збірної України (WTA)

Перша ракетка України Еліна Світоліна (№10 WTA) розпочинає американську серію з турніру WTA 500 у Вашингтоні (27 липня - 2 серпня). Після цього українка вирушить на престижні турніри серії WTA 1000: спочатку в Торонто (3-9 серпня), а потім зіграє на змаганнях у Цинциннаті (10-23 серпня).

Більшість інших українських тенісисток з топ-100 світового рейтингу пропускають поточний тиждень та заявляються одразу на північноамериканські "тисячники".

Марта Костюк (№11 WTA), Олександра Олійникова (№44 WTA), Ангеліна Калініна (№54 WTA) та Даяна Ястремська (№87 WTA) заявлені на турнір WTA 1000 у Торонто (3-9 серпня) і далі зіграють у Цинциннаті (10-23 серпня).

Юлія Стародубцева (№62 WTA) поточний тиждень проводить на турнірі WTA 250 у Мемфісі, після чого також приєднається до основної сітки у Торонто та Цинциннаті.

Дарія Снігур (№43 WTA) після паузи зіграє на турнірі WTA 125 у Варшаві (3-9 серпня), а потім вирушить на престижні змагання до Цинциннаті.

Графік українських тенісисток на турнірах WTA 125 та ITF

Низка українських спортсменок цими тижнями виступатиме на турнірах серій WTA 125 та ITF по всьому світу.

Анастасія Соболєва (№196 WTA) та Єлизавета Котляр (№450 WTA) розпочали виступи на WTA 125 у румунському Тіргу-Муреш, після чого Соболєва зіграє на турнірі ITF W75 у Лейпцигу.

Вероніка Подрез (№134 WTA) заявлена на WTA 125 у Варшаві (3-9 серпня).

Катаріна Завацька (№256 WTA) готується до турніру ITF W75 у сербській Куршумлійській Бані (10-16 серпня).

Дар’я Єсипчук (№539 WTA) та Анастасія Фірман (№632 WTA) виступають на ITF W50 у бельгійському Кнокке-Хейст. Окрім того, Фірман, Котляр та Єсипчук зіграють у польському Бидгощі на ITF W35 (10-16 серпня).

Марія Лазаренко (№683 WTA) заявилася на ITF W50 у Словенії, Аніта Сагдієва (№872 WTA) проводить серію турнірів W35 у США, а Катерина Лазаренко (№766 WTA) у середині серпня зіграє на змаганнях ITF W15 в Астані.

Організатори зазначають, що в попередній розклад виступів можуть вноситися зміни залежно від результатів тенісисток на поточному тижні.