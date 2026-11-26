Музетті приніс Італії перше очко

У другому чвертьфіналі командного турніру в Болоньї італійці відкрили рахунок завдяки Лоренцо Музетті, який впевнено обіграв Хон Сон Чхана - 6:0, 7:6(5).

Для Музетті це був перший виступ у командному турнірі з листопада 2024-го року. Тенісист також перервав серію з п'яти поразок в одиночних матчах та здобув першу перемогу за останні чотири роки.

Квон Сун У перевернув матч із Коболлі

Південна Корея відновила рівновагу завдяки Квон Сун У, який у драматичному протистоянні здолав Флавіо Коболлі. Матч завершився з рахунком 3:6, 7:6(3), 7:6(5) на користь корейського тенісиста.

Квон уперше в кар'єрі переміг суперника з топ-10 рейтингу, перервавши серію з десяти поразок у таких зустрічах. Ця перемога стала для нього шостою поспіль та 18-ю в Кубку Девіса за 28 зіграних одиночних матчів.

Берреттіні та Вавассорі вирішили долю протистояння

У вирішальному парному матчі Маттео Берреттіні та Андреа Вавассорі зустрілися з Чон Хьоном і Квон Сун У. Італійський дует здобув перемогу у двох тайбрейках - 7:6(2), 7:6(11) - та забезпечив своїй команді вихід до наступного раунду.

Для Берреттіні та Вавассорі це був перший спільний матч у Кубку Девіса, хоча загалом вони вже втретє грали разом у сезоні. У квітні тенісисти здобули одну перемогу на турнірі Masters у Монте-Карло.

Італія продовжує серію та зіграє з Чехією

Збірна Італії продовжила свою безпрограшну серію в Кубку Девіса до 15 матчів. Італійці, які вигравали турнір упродовж трьох попередніх сезонів, тепер готуватимуться до півфінального протистояння зі збірною Чехії, яке відбудеться у п'ятницю.