Як пройшов фінал

Перший сет відбувся за помітної переваги Алькараса.

Звєрєв підійшов до фіналу, не програвши жодного гейму на власній подачі протягом чотирьох попередніх матчів турніру. Проте іспанець зумів порушити цю серію.

Алькарас активно атакував, змушував суперника помилятися та тричі взяв його подачу. У підсумку перша партія завершилася впевненою перемогою іспанця – 6:2.

Другий сет видався значно напруженішим.

Алькарас знову зробив брейк і повів 4:2, наблизившись до титулу. Однак Звєрєв зумів повернутися в боротьбу, відіграв відставання та перевів партію на тайбрейк.

У вирішальному геймі німець отримав одразу три сетболи, проте не реалізував жодного з них.

Алькарас виграв ключові розіграші, відіграв потрійний сетбол і зрештою завершив тайбрейк на свою користь – 9:7.

Карлос Алькарас (Іспанія) – Александр Звєрєв (Німеччина) – 6:2, 7:6 (9:7)

Перший титул ATP Finals для Алькараса

Для 23-річного іспанця ця перемога стала історичною: раніше він жодного разу не вигравав Підсумковий турнір.

У 2025 році Алькарас також дістався фіналу, проте тоді поступився італійцю Янніку Сіннеру.

Цього разу іспанець зробив останній крок до трофея та додав титул ATP Finals до своєї колекції, яка вже налічує сім перемог на турнірах Великого шолома.

Крім того, Алькарас продовжив переможну серію до 14 матчів поспіль. Перед виступом у Турині він здобув титули на турнірах у Відні та Парижі.

Звєрєв не зміг утретє виграти турнір

Для Александра Звєрєва цей фінал став третім у кар'єрі на Підсумковому турнірі ATP.

Німець раніше двічі вигравав змагання – у 2018 та 2021 роках.

До вирішального матчу 2026 року він підійшов у статусі першої ракетки світу та не програв жодного сету на турнірі.

У півфіналі Звєрєв переміг Данііла Медведєва – 7:6 (7:0), 6:4. Алькарас своєю чергою здолав американця Бена Шелтона – 3:6, 6:3, 7:6 (7:1).

Після перемоги в Турині Алькарас збільшив перевагу в особистих зустрічах зі Звєрєвим до 8:6.