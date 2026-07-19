Зруйнував вічний рекорд мундіалів: Олісе перевершив легендарного бразильця
Півзахисник збірної Франції Майкл Олісе вписав своє ім'я в історію світового футболу. Хавбек встановив абсолютний рекорд за кількістю результативних передач в одному турнірі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт ФІФА.
До поєдинку за третє місце на ЧС-2026 Майкл Олісе вже мав у своєму активі 5 гольових пасів. Тобто півзахисник відставав від легендарного бразильського нападника Пеле всього на один асист.
Але ще два розкошних паси в бронзовому матчі проти англійців дозволили французу вийти на одноосібне перше місце. Жоден інший гравець не робив сім результативних передач за один чемпіонат світу.
Падіння 56-річного рекорду Короля футболу
Пеле встановив рекорд за кількістю асистів ще на тріумфальному для своєї збірної чемпіонаті світу-1970 у Мексиці. Король футболу тоді віддав 6 асистів і утримував цю планку понад пів століття.
Хронологія рекорду Майкла Олісе на полях Північної Америки виглядає так:
- Матч проти Сенегалу - 1 асист;
- Матч проти Іраку - 2 асисти;
- Матч проти Швеції - 2 асисти;
- Матч проти Англії - 2 асисти.
Гіркий присмак тріумфу
Попри унікальне та історичне досягнення свого лідера, збірна Франції залишає мундіаль у пригніченому настрої. У шаленому поєдинку за третє місце підопічні Дідьє Дешама все ж поступилися Англії з рахунком 4:6 і завершили чемпіонат світу взагалі без медалей.
А от хто все ж стане чемпіоном світу, з'ясують збірні Іспанії та Аргентини. А ми розповіли все, що необхідно знати про цей матч та де його подивитись.