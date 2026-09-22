Зірку збірної України з біатлону нібито виключили зі складу: що сказали в федерації
Федерація біатлону України офіційно спростувала чутки про виключення біатлоністки Валерії Дмитренко зі складу національної команди. Спортсменка пропустила збори через травму коліна, але зберігає можливість продовжити підготовку з командою.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на заяву ФБУ.
Реакція ФБУ та суть "конфлікту"
Раніше в соцмережах з'явилася інформація про вилучення Дмитренко зі складу команди Б, що викликало роздратування самої біатлоністки, яка заявила про "викреслення". Втім, у федерації назвали ці дані неправдивими.
"Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров'я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити", - зазначили в Федерації біатлону.
Травма та календар підготовки
Проблеми зі здоров'ям виникли через серйозне ушкодження - у спортсменки розрив меніска, і їй потрібна відповідна медична операція. Через цю травму Дмитренко не виступить на чемпіонаті України в Сянках.
Подальші рішення щодо тренувань залежитимуть від її реабілітації та функціональної готовності. Варто зазначити, що Кубок світу-2026/27 розпочнеться 26 листопада у фінському Контіолахті.
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