Зірку збірної України з біатлону нібито виключили зі складу: що сказали в федерації

Реакція ФБУ та суть "конфлікту"

Раніше в соцмережах з'явилася інформація про вилучення Дмитренко зі складу команди Б, що викликало роздратування самої біатлоністки, яка заявила про "викреслення". Втім, у федерації назвали ці дані неправдивими.

"Валерія дійсно пропустила кілька тренувальних зборів через стан здоров'я. Водночас спортсменка може продовжити тренуватися разом із командою, якщо її стан дозволятиме це робити", - зазначили в Федерації біатлону.

Травма та календар підготовки

Проблеми зі здоров'ям виникли через серйозне ушкодження - у спортсменки розрив меніска, і їй потрібна відповідна медична операція. Через цю травму Дмитренко не виступить на чемпіонаті України в Сянках.

Подальші рішення щодо тренувань залежитимуть від її реабілітації та функціональної готовності. Варто зазначити, що Кубок світу-2026/27 розпочнеться 26 листопада у фінському Контіолахті.