Ювілейний успіх в Угорщині: українські шаблісти здобули "бронзу" ЧС серед військовослужбовців
Чоловіча збірна України з фехтування на шаблях виборола бронзові нагороди на чемпіонаті світу серед військовослужбовців (CISM), який проходить в угорському Веспремі. У поєдинку за третє місце українські спортсмени впевнено здолали суперників із Польщі.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні дані Міжнародної ради військового спорту (CISM).
Шлях до бронзових медалей
Українську команду у Веспремі представляв квартет у складі Андрія Ягодки, Олексія Стаценка, Юрія Цапа та Богдана Боговіна.
На турнірній дистанції українські фехтувальники продемонстрували переконливу гру - у чвертьфіналі розгромили збірну Перу з рахунком 45:14. Проте у півфіналі у запеклій боротьбі "синьо-жовті" поступилися команді Італії - 40:45.
Незважаючи на яскравий заключний поєдинок Андрія Ягодки, який переміг Даріо Кавальєре (11:5), підсумковий рахунок виявився на користь італійців.
У вирішальному протистоянні за п'єдестал збірна України здолала представників Польщі з результатом 45:38.
Ювілейна нагорода для України
Здобута шаблістами "бронза" стала 10-ю нагородою для збірної України на чемпіонаті світу серед військовослужбовців у Веспремі.
Українські армійські спортсмени продовжують успішно виступати на міжнародній арені CISM, поповнюючи медальний залік країни на світовій першості в Угорщині.
Раніше ми повідомляли, що збірна України здобула "срібло" ЧС-2026 в командній шпазі вперше за 7 років.