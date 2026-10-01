Ювілейний успіх в Угорщині: українські шаблісти здобули "бронзу" ЧС серед військовослужбовців

Шлях до бронзових медалей

Українську команду у Веспремі представляв квартет у складі Андрія Ягодки, Олексія Стаценка, Юрія Цапа та Богдана Боговіна.

На турнірній дистанції українські фехтувальники продемонстрували переконливу гру - у чвертьфіналі розгромили збірну Перу з рахунком 45:14. Проте у півфіналі у запеклій боротьбі "синьо-жовті" поступилися команді Італії - 40:45.

Незважаючи на яскравий заключний поєдинок Андрія Ягодки, який переміг Даріо Кавальєре (11:5), підсумковий рахунок виявився на користь італійців.

У вирішальному протистоянні за п'єдестал збірна України здолала представників Польщі з результатом 45:38.

Ювілейна нагорода для України

Здобута шаблістами "бронза" стала 10-ю нагородою для збірної України на чемпіонаті світу серед військовослужбовців у Веспремі.

Українські армійські спортсмени продовжують успішно виступати на міжнародній арені CISM, поповнюючи медальний залік країни на світовій першості в Угорщині.