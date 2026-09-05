Втретє поспіль: Дорощук фінішував на подіумі в фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту

Хід боротьби за медалі

Українець упевнено розпочав виступ, подолавши планки 2.16 м, 2.21 м та 2.25 м з першої спроби. Разом із ним без помилок цю висоту взяттями закрили олімпійський чемпіон Джанмарко Тамбері та американець Джувон Гаррісон.

Вирішальною стала висота 2.28 м. Її з першої спроби неочікувано підкорив поляк Матеуш Колодзейський, а згодом - Гаррісон. Дорощук та Тамбері не змогли взяти планку. Італієць переніс дві спроби на 2.31 м, але також схибив, розділивши третє місце з українцем.

Переможцем фіналу став Колодзейський, який обійшов Гаррісона завдяки меншій кількості спроб.

Діамантова ліга-2026. Стрибки у висоту, чоловіки:

Матеуш Колодзейський (Польща) - 2.28 м Джувон Гаррісон (США) - 2.28 м Олег Дорощук (Україна) - 2.25 м Джанмарко Тамбері (Італія) - 2.25 м

Серія Дорощука в фіналах

Для українського спортсмена це був третій поспіль фінал Діамантової ліги у кар'єрі. На двох попередніх турнірах він ставав срібним призером.

Також варто зазначити, що Олег Дорощук є чинним чемпіоном світу, вигравав чемпіонат Європи-2025 в приміщенні, а також є срібним призером літнього Євро-2026 та бронзовим призером Євро-2024.