Відомий спортивний журналіст Гливинський приєднався до лав ЗСУ

Гливинський розповів про службу в ЗСУ

51-річний Гливинський повідомив, що із серпня 2026 року проходить військову службу. Наразі він перебуває у складі 7-го окремого розвідувального батальйону під командуванням Сергія "Браво".

"Я приєднався до лав Збройних Сил України. Із серпня цього року розпочав службу в Українському Війську. Зараз я проходжу службу у 7-му окремому розвідувальному батальйоні під командуванням Сергія "Браво". Дякую командиру за довіру!", - написав Гливинський.

Журналіст зазначив, що вважає службу в українському війську честю та планує максимально ефективно використовувати свої професійні знання й навички.

"Бути частиною українського війська та захищати основоположні права й свободи українців - це честь і привілей. Докладу усіх зусиль та всі свої професійні навички і знання використаю з максимальною ефективністю", - йдеться у його повідомленні.

Журналіст згадав попередній підрозділ

Окремо журналіст подякував 427-й окремій бригаді Сил безпілотних систем ЗСУ "Рарог", де, за його словами, він познайомився зі службою та усвідомив свою долученість до війська.

Саме в цьому підрозділі Гливинський прийняв присягу на вірність українському народові.

"Високий рівень організації бригади та братерська атмосфера взаємної підтримки, яка панує у "Рарозі" - приклад для наслідування. Дякую командиру бригади, полковнику Сергію Мазорчуку за підтримку та шанс служити за покликанням!", - зазначив він.

"Мій шлях попереду. Служу Українському народові!", - додав Гливинський.

Що відомо про кар'єру Гливинського

Олександр Гливинський протягом 14 років працював прес-аташе національної збірної України з футболу. Він обіймав цю посаду з 2010 до 2024 року.

У липні 2024-го Гливинський залишив посаду після завершення багаторічної роботи у збірній. Восени 2025 року його переобрали президентом Асоціації спортивних журналістів України (АСЖУ).