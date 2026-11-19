П’ять золотих нагород у п’яти дисциплінах

Чемпіонат світу проходив у столиці Латвії з 14 до 18 листопада 2026-го року. У змаганнях взяли участь спортсмени з різних країн.

Олександр Рибін, який працює старшим інструктором з особистої безпеки Тренінгового центру ГУНП у Харківській області, виступав у ваговій категорії до 85 кг.

Українець посів перші місця одразу в п'яти дисциплінах:

Поштовх - 135 підйомів;

Ривок - 208 підйомів;

Поштовх довгим циклом - 82 підйоми;

Двоборство - 239 балів;

Триборство - 362 бали.

Українець став дворазовим абсолютним чемпіоном світу

Окрім п'яти золотих медалей, Рибін здобув "бронзу" в командній естафеті з поштовху довгим циклом. У цій дисципліні він виконав 38 підйомів.

Особливим досягненням стали перемоги в поштовху довгим циклом і триборстві, де український спортсмен отримав титули абсолютного чемпіона світу.

Таким чином, виступ у Ризі приніс представнику Харківщини загалом шість нагород світової першості - п'ять золотих і одну бронзову.